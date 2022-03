Non sempre il nostro water di casa emana buoni odori. Questo non accade solo quando andiamo in bagno, ma anche ad esempio quando dal water viene su un cattivo odore di fogna. L’odore di fogna è quell’odore improvviso che arriva e nessuno è in grado di spiegarsi il perché.

Ad esempio una causa del cattivo odore può essere la poco acqua che ristagna nel water. Essendo poca, non andrà a creare sufficiente protezione dal tubo di scarico, che non è sicuramente il posto più pulito e profumato. Oppure ci possono essere anche dei problemi alla fossa biologica. Insomma le cause possono essere veramente tante. E quindi l’obiettivo è quello di limitare il cattivo odore.

I profumi in bagno

Per rimediare al cattivo odore, possiamo usare dei profumatori automatici. Quelli che ogni tot di minuti spruzzano del buon profumo. Oppure possiamo usare una candela profumata che accendiamo in bagno, o ancora dei profumatori liquidi con i bastoncini in legno. Questi sono tutti metodi che servono a dare un buon odore al bagno, allo spazio. Ma non daranno profumo al water in sé. Mentre il nostro obiettivo è profumare il WC.

Con puzza di fogna o di pipì nel water ecco come eliminare i cattivi odori dal bagno

Quello che allora possiamo fare è creare delle pastiglie profumate da gettare nel water. Se non vogliamo crearle a casa, possiamo anche acquistarle già fatte al supermercato nel reparto detersivi. Qui ce ne sono veramente tante tra cui scegliere.

Quello che invece possiamo fare noi a casa è prendere lo stampo per il ghiaccio e da qui iniziare a creare le nostre pastiglie. L’ingrediente principale è l’acqua. Quindi in ogni cubetto vuoto aggiungiamo abbondante acqua, poi delle gocce di limone, un pochino di acqua di rose profumata e dell’acqua di lavanda. Ora mettiamo tutto nel congelatore e aspettiamo circa un’ora. In una sola ora dovremmo già avere i nostri cubetti di ghiaccio profumati.

Ora non resta che aggiungerne uno al water. La differenza di temperatura porterà allo scioglimento dei cubetti e rilascerà così un delicato profumo di bouquet. Ovviamente, se mettiamo il cubetto di ghiaccio, non andiamo in bagno finché questo non si sarà sciolto. Altrimenti sarà assolutamente inutile, dato che poi tiriamo lo sciacquone. E allora con puzza di fogna o di pipì nel WC proviamo questi cubetti di ghiaccio profumati.

