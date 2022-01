Dopo i trent’anni moltissimi uomini iniziano a soffrire di calvizie e perdita di capelli. Questo problema, oltre che causare danni estetici, spesso viene vissuto male psicologicamente e può rappresentare un vero e proprio disagio.

Negli anni si sono escogitate numerose soluzioni per nascondere la caduta di capelli. Oggi vedremo alcuni metodi innovativi che possono nascondere questo problema senza costringerci a ricorrere a parrucchini vistosi e al fuori moda riporto laterale. Infatti, per calvizie e capelli radi diremo basta a riporto e parrucchini ora che conosciamo queste attraenti alternative, scopriamole subito.

Diversi modi di affrontare il problema dei capelli

Quando l’uomo si ritrova a perdere capelli e a convivere con la calvizie, spesso si dispera e non accetta questo cambiamento. I capelli sono infatti considerati simbolo di forza e di giovinezza e molto apprezzati dai canoni estetici correnti.

Se, però, il “danno” è fatto, non ci saranno fiale e integratori che potranno aiutarci ad avere la nostra chioma. Se vogliamo evitare soluzioni fuori moda, possiamo scegliere queste opzioni che conoscono sempre più successo.

La prima è quella di ricorrere all’autotrapianto di capelli. Questo procedimento medico è sempre più scelto dagli uomini che soffrono di calvizie e presenta ottimi risultati. Grazie al suo effetto naturale e alla sua efficacia, sempre più uomini decidono di investire in un buon trapianto piuttosto di continuare a soffrire e a cercare soluzioni palliative. Non tutti, però, vogliono sottoporsi ad un’operazione, quindi vedremo altre soluzioni.

Per calvizie e capelli radi diremo basta a riporto e parrucchini ora che conosciamo queste attraenti alternative

La seconda soluzione sembra banale eppure in pochi uomini la valutano. Stiamo parlando della rasatura completa dei capelli. In molti credono di non stare bene, eppure possiamo citare decine di divi del cinema che hanno reso la rasatura uno stile iconico e sexy, da Bruce Willis a Dwayne Johnson. Pare che basti trovare coraggio la prima volta e che poi si ami sempre più questo taglio drastico e comodissimo.

Se crediamo che sia un peccato rinunciare ai capelli per un po’ di stempiatura, possiamo adottare una soluzione all’ultima moda. In molto hanno lanciato l’idea di ricoprire la testa con un tatuaggio sulla pelata. Potremo creare disegni geometrici o figurativi, scritte o simboli. In questo modo la pelata da motivo di vergogna diventa una parte del corpo da esporre con orgoglio.

Quale che sia lo stile che si ricerca, speriamo di aver dato alcuni spunti per non patire la calvizie e trovare soluzioni creative e attraenti.

