In una zona ricca di posti indimenticabili troviamo questo lago pulitissimo dove da anni è vietato l’uso di imbarcazioni a motore. Il tempo si ferma di fronte a tanta bellezza e la possibilità di vivere una vacanza in relax diventa realtà. Mergozzo è spesso messo in ombra dalle località vicine più rinomate, ma è molto amato dai turisti stranieri.

In un periodo di rincari, optare per un viaggio lontano dai soliti itinerari può essere la giusta soluzione. Acque pulite nelle quali ci si può concedere qualche attività acquatica e le molteplici cose da fare e da vedere nei dintorni sono determinanti.

Il lago di Mergozzo era anticamente un golfo del lago Maggiore. Dunque, siamo nei dintorni delle rinomate Stresa, Intra e Pallanza. Il paese di Mergozzo è un borgo tipico con case in pietra ossolana addossate l’una all’altra che si intrecciano in stradine ripide e scalinate pittoresche.

Questo lago tra i più puliti d’Italia è la meta ideale per una vacanza economica tra passeggiate, sport acquatici e borghi pittoreschi

Per pernottare in questo piccolo angolo di paradiso si può optare per un bed and breakfast immerso nel verde e situato ai piedi delle montagne. Ci sono anche moltissimi host privati che offrono soluzioni economiche. Da qui si può partire alla scoperta del Sentiero Azzurro, un percorso naturale che costeggia questo limpidissimo specchio d’acqua.

Da Mergozzo si giunge fino a Montorfano e si può godere di un meraviglioso panorama sulla foce del Toce che sbocca nel lago Maggiore. Questo sentiero è lungo 3 chilometri con un dislivello di 150 metri. Il percorso costeggia il lato ovest del lago e attraversa una montagna costituita da un enorme blocco di granito. È un’area geologicamente interessante spiegata lungo il cammino da diversi pannelli informativi.

A fine sentiero ci si imbatte in San Giovanni al Montorfano. Una meravigliosa chiesetta romanica edificata intorno all’anno Mille in granito locale e sui resti di una fonte battesimale paleocristiana.

Spiagge, chiese, sport e cibo

Ci si può rilassare poi sulle due spiagge di sabbia presenti lungo la costa meridionale oppure su quelle d’erba spesso attrezzate con aree gioco e ristoro. Oppure dedicarsi allo sport tra cui kayak, windsurf e canoa.

A Mergozzo si erge anche un’altra chiesa degna di nota: Santa Marta. Si tratta di una chiesetta del XII secolo in stile locale con un bell’affresco a mezzaluna del ‘600. Sulla sommità di uno sperone roccioso ci si imbatte nell’Oratorio della Visitazione della Vergine e Santa Elisabetta. Tele e affreschi del ‘400 conquistano i viaggiatori.

Per assaggiare i piatti tipici piemontesi si può scegliere la trattoria Il risottino con una terrazza nel verde. Piatti forti il risotto con toma, nocciole e Fassa piemontese e lo spezzatino di cervo con polenta nera. Prezzi in linea con la qualità offerta. Altre proposte tradizionali si possono assaggiare da Grotto la Dispensa. Ravioli del plin, costine di maiale a bassa temperatura e cipolla con fonduta di gorgonzola e amaretti conquisteranno tutti i palati. Tra i 12 e i 20 euro a piatto.

Una visita a questo lago tra i più puliti d’Italia sarà appagante e rilassante.

