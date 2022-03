I prezzi dell’energia elettrica, insieme a quelli di gas e carburante, sembrano ormai essere del tutto fuori controllo.

Il 2022 è iniziato con bollette a volte raddoppiate rispetto a quelle dell’anno passato. L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) parla di costi che hanno raggiunto mediamente un aumento del 55% nei primi mesi dell’anno nuovo. La notizia ancora peggiore è che, stando alle attuali previsioni, i rincari sarebbero destinati a continuare anche nei prossimi mesi.

Per questo, gli italiani faranno meglio a correre ai ripari per tempo, se non vogliono erodere i loro risparmi. Con l’avvento della stagione calda, una grande fetta del consumo energetico casalingo sarà imputabile ai condizionatori.

Questi elettrodomestici sono particolarmente ingordi di energia e possono alzare di parecchio la bolletta. Di seguito vediamo alcune strategia per limitare i consumi del condizionatore e, così, contenere la bolletta dell’energia elettrica.

Per bollette dell’energia elettrica più leggere nei mesi caldi ecco come risparmiare e abbattere i consumi del condizionatore

Un uso smodato e senza regole del condizionatore potrebbe far schizzare alle stelle la bolletta dell’energia elettrica. Per questo, è importante sapere come utilizzarlo nel modo giusto, abbattendo i consumi.

Il manuale per l’utilizzo consapevole del condizionatore contiene 5 regole fondamentali.

La prima è quella di impostare la temperatura corretta. Per farlo dobbiamo tenere a mente una semplice formula: la temperatura interna non deve mai essere inferiore di più di 10 gradi a quella esterna. Se non rispettiamo questa regola, i consumi potrebbero essere notevoli.

Altra regola è quella di alternare l’uso dell’aria condizionata con altri metodi meno cari, come creare correnti naturali con le finestre.

Attenzione anche ai filtri, che dobbiamo sempre pulire per non far assorbire inutilmente energia al condizionatore. Può essere d’aiuto anche utilizzare dei timer per accensione e spegnimento, così da scongiurare sprechi dovuti alle dimenticanze.

Infine, affidiamoci esclusivamente a condizionatori di classe energetica elevata, più efficienti e quindi meno ingordi di energia.

Un altro metodo per risparmiare sull’energia elettrica

L’aria condizionata è il pericolo numero uno per la nostra bolletta, almeno durante la stagione più calda. Al contempo, ricordiamoci di attuare tutte le altre piccole strategie per avere bollette dell’energia elettrica più leggere. Ricordiamo, per esempio, di non lasciare gli elettrodomestici in stand by.

Per farlo, è utile ricorrere a prese multiple (dette anche ciabatte). Le prese multiple sono quasi sempre dotate di un interruttore generale, spegnendo il quale interrompiamo del tutto il consumo energetico degli apparecchi collegati alla presa.

