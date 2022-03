Il giorno di San Giuseppe è ormai conosciuto e festeggiato in tutta Italia. La Festa del Papà è sicuramente una buona scusa per gustare i dolcetti tipici di questo periodo, le zeppole.

Anche se le zeppole sono diventate il dolce tipico di questa festa, in realtà esistono diverse varianti regionali. Meno conosciute ma davvero squisite, che vale la pena assaggiare almeno una volta nella vita.

In Emilia-Romagna ad esempio, i dolcetti tipici di San Giuseppe si chiamano raviole. Molto diverse dalle zeppole, sono delle mezzelune di pasta frolla ripiene di mostarda bolognese. Nate per festeggiare la fine dell’inverno e la ripresa del lavoro nei campi proprio in questo giorno.

Non sono famosi come le zeppole, ma questi dolci emiliani di San Giuseppe sono buoni e golosi anche tutto l’anno

Prepararle è semplice, la ricetta originale prevede l’uso della mostarda bolognese ma si può usare anche una marmellata qualsiasi.

Ingredienti per 10 raviole:

1 uovo a pasta gialla;

250 gr di farina 00;

90 gr di zucchero;

90 gr di burro;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

40 ml di latte parzialmente scremato;

140 gr di mostarda bolognese;

scorza di limone q.b.;

acqua e latte q.b. per la ricopertura;

Procedimento per le raviole:

Setacciamo la farina e il lievito in una ciotola o nel contenitore della planetaria. Se non abbiamo il lievito a disposizione possiamo sostituirlo con alcuni ingredienti che abbiamo già in casa. Aggiungiamo all’impasto delle raviole il burro a temperatura ambiente tagliato in pezzetti e un po’ di scorza di limone;

Azioniamo la planetaria oppure lo sbattitore elettrico a velocità media. Ottenuto un composto sabbioso, aggiungiamo anche lo zucchero e continuiamo a mescolare;

Dopodiché uniamo l’uovo intero e il latte a filo mentre continuiamo a mescolare bene. Ottenuto un composto uniforme e non grumoso possiamo trasferirlo su un piano di lavoro;

Lavoriamolo con le mani molto velocemente, formiamo un panetto e avvolgiamolo nella pellicola. Lasciamolo riposare in frigo per circa 5 ore;

Passato il tempo, impastiamolo leggermente e molto velocemente con le mani. Il calore potrebbe rovinare la sfoglia, quindi stendiamo l’impasto abbastanza sottile con un matterello;

Creiamo dei dischetti di circa 8 cm di diametro o leggermente più grandi. Farciamo i dischetti con un cucchiaino di mostarda e li richiudiamo a mezzaluna. Pressiamo sul bordo per sigillarlo bene, possiamo usare anche una forchettina;

Traferiamo le raviole in una teglia rivestita di carta da forno. Mescoliamo un po’ di latte e zucchero e spennelliamo la superficie delle raviole;

Inforniamo in forno statico già caldo a 170° gradi per circa 20 minuti. Gustiamole così oppure con una spennellata di Alchermes, saranno buone da impazzire.

Perché scegliere?

Quindi, anche se non sono famosi come le zeppole questi dolcetti, le raviole, meritano assolutamente un assaggio. Sono facili da preparare e sono perfetti anche da servire con un tè pomeridiano o dopo cena. Alla fine chi ce lo dice che bisogna per forza scegliere, possiamo preparare anche le zeppole quando ci va. Ricordiamoci solo di fare attenzione a tutti i passaggi, solo evitando gli errori comuni le nostre zeppole saranno perfette.

