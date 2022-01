Per balconi rigogliosi e coloratissimi in primavera ecco cosa piantare a febbraio per un’esplosione di fiori da fare invidia ai vicini

Molti pensano che durante il periodo invernale i nostri giardini e i nostri balconi siano in letargo, ma in realtà non è così. Infatti è proprio durante questi mesi freddi, che dobbiamo assolutamente darci da fare e seminare i bulbi di numerose piante in quanto dopo un lungo periodo di riposo il terreno è pronto per essere seminato.

Inoltre la primavera è alle porte e per avere balconi da fare invidia sarà necessario muoversi per tempo.

Non tutti i fiori ovviamente amano queste temperature pertanto è indispensabile conoscere cosa poter piantare e cosa invece sarà meglio seminare tra qualche tempo. Dunque cosa piantare tra gennaio e febbraio per avere un’esplosione di colori a marzo?

Per balconi rigogliosi e coloratissimi in primavera ecco cosa piantare a gennaio per un’esplosione di fiori da fare invidia ai vicini

Una delle piante più adatte da piantare a fine gennaio è il tulipano. Se il freddo è ancora troppo intenso sarà bene aspettare ancora qualche giorno e poi procedere alla semina dei bulbi. Ricordiamo che i bulbi dei tulipani vanno piantati abbastanza superficialmente non oltre i 5/6 centimetri di profondità.

Via libera anche alla semina delle petunie che sono uno dei primi fiori che germoglia in primavera. Indispensabile posizionare il vaso con i bulbi riparato dal vento e in una posizione di esposizione diretta alla luce solare. Inoltre è bene tenere i vasi con le petunie riparati dall’acqua piovana, perché questi fiori non amano un eccesso di acqua.

Un altro fiore che ama le temperature basse per la sua crescita è la viola. Basterà piantare i semi della viola nei vasi e ricoprirli con della pellicola trasparente. In più per i primi tempi meglio evitare di posizionarli ad un’esposizione diretta alla luce e preferire una zona d’ombra.

Anche la primula sembrerebbe amare le temperature rigide per la semina. Quindi possiamo procedere a piantarne i bulbi in questo periodo dell’anno, effettuando lo stesso processo che abbiamo attuato per la viola.

La manutenzione di fine gennaio in giardino

Durante questo periodo è inoltre indispensabile effettuare in giardino alcune opere di manutenzione. Come ad esempio eliminare le foglie morte e i rami secchi, ma anche rastrellare il terreno ed eliminare erbacce indesiderate. Così da renderlo pronto per un eventuale ed imminente semina.

Sarà poi il tempo di dedicarsi alla potatura delle siepi, di alcuni alberi da frutto.

Per balconi rigogliosi e coloratissimi, dunque, ecco alcuni piccoli ma indispensabili passaggi da poter effettuare. Sia in giardino che sui nostri balconi avremo in primavera una cascata di fiori e colori.