I risotti fumanti sono piatti che scaldano la vista ancor prima dell’assaggio al palato. Sia bianco che rosso, questo primo piatto è un must della cucina. Nel tempo sono state tante le sue rivisitazioni, che hanno portato ad abbinamenti eccezionali come il risotto con astice e tartufo.

Comunque, i segreti per preparare ottimi risotti sono tantissimi. Per risolvere questo comune problema di sale, ad esempio, basta aggiungere appena un po’ di limone al riso. Ma questo non è l’unico modo di usare questo preziosissimo agrume.

Gli ingredienti per questa preparazione (dosi per 4 persone)

400 grammi di riso della varietà Carnaroli;

6 carote;

20 alici fresche;

120 grammi di burro;

un limone non trattato;

60 grammi di nocciole già sgusciate;

uno scalogno;

finocchietto q.b.;

un litro di brodo vegetale;

60 millilitri di vino bianco;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

La base di un primo piatto perfetto

Occorrerà iniziare ripulendo le alici da testa, lische e interiora. Questo trucchetto è fondamentale per togliere l’amaro dalle alici.

Asciugarle con la carta assorbente e riporle tra 2 fogli di carta forno per una notte in freezer. Il mattino seguente, decongelarle e condirle con olio, finocchietto, la scorza del limone e un po’ di succo, pepe e sale. Attendere mezz’ora per la marinatura.

A questo punto, lessare le carote, ma tenendone 2 o 3 da parte. Per velocizzare il tutto, ridurle in piccoli tocchetti e cuocerle in acqua salata. Quindi, eliminarle dell’acqua e farne una purea.

Usiamo burro e limone per questo risotto cremosissimo senza zafferano o pomodoro ma buono quanto la pasta al forno

Tostare il riso con dell’olio e unire poco brodo per volta. In genere occorrono tra i 18 e i 20 minuti. Quasi alla fine, occorrerà aggiungere anche la purea di carote.

Tritare gli scalogni e collocarli in un piccolo pentolino con vino e succo di limone. Cuocere tutto a fiamma bassa.

Fuori dal fuoco, aggiungere circa 2 cucchiai d’acqua fredda e il burro freddo tagliato a cubetti, ma poco per volta. Mescolare per ottenere una salsa perfettamente liscia e lucida.

Con il pelapatate, creare dei fiocchi di carote con quelle tenute da parte e lessarle per pochi secondi in acqua salata. Tritare le nocciole a coltello e tostarle in padella.

In ultimo, mantecare il risotto con il burro al limone e completare con alici, nocciole tostate e nastri di carote.

Sarà chiaro perché se usiamo burro e limone per questo risotto cremosissimo il risultato lascerà tutti con l’acquolina in bocca.

