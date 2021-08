Settembre è ormai alle porte e tra non molto ci troveremo a fare i conti con temperature più basse e vento freddo. Quindi è importantissimo pensare a come preservare il nostro giardino per non ritrovarci con tutte le piante morte e rovinate. Meglio iniziare da subito ad aggiungere degli arbusti che resistano anche al freddo. Non c’è niente di più antiestetico di un giardino poco curato e secco.

Puntiamo su piante mediterranee

Queste piante non ravvivano solo il giardino ma anche balconi molto grandi e terrazzi. La loro particolarità è che hanno bisogno di poca manutenzione e poca acqua. Così possiamo stare certi che anche durante l’inverno non corrano il rischio di marcire. E sono una perfetta soluzione green perché sono annuali e ci fanno risparmiare sull’uso dell’acqua.

Il giardino sarà sempre rigoglioso con queste 5 piante mediterranee che resistono anche al freddo

Possiamo giocare con i contrasti e affiancare più di una specie. Oppure creare una zona dedicata all’arbusto che più amiamo. Vediamo quali sono le piante tra cui scegliere per avere il giardino sempre in ordine anche in inverno.

Un arbusto che riempie anche le zone più spoglie

La dianella revoluta è il prefetto compromesso per chi non ha molta voglia di curare sempre il giardino. Si sviluppa con dei ciuffi molto carichi e dalle sfumature grigio tendenti al blu. La sua fioritura è delicata e si riempie già dalla base. Riesce a sopravvivere bene sia in terreni asciutti che a temperature basse.

Un’altra soluzione potrebbe essere la lomandra longifolia. Contrariamente a quello che si può pensare vedendola non è un’erba. Anzi è una pianta perenne e sempreverde, la pianta perfetta tutto l’anno. Ricorda un po’ la ginestra ma non ha fiori. Ha delle infiorescenze a grappolo che sbucano dal suo centro.

Passiamo poi all’euphorbia, una pianta molto bella sia in giardino che in vaso. Non solo resiste alle basse temperature ma anche a quelle alte. Una pianta elegante anche per decorare i nostri balconi grazie ai suoi fiori davvero splendidi.

Per finire due piante dai fiori meravigliosi

Stiamo parlando della gardenia e della choisya. Entrambe queste specie hanno dei fiori profumatissimi che danno quel tocco in più al giardino. Due vere e proprie meraviglie che con poca manutenzione regalano eleganza al nostro giardino tutto l’anno.

Quindi, il giardino sarà sempre rigoglioso con queste 5 piante mediterranee che resistono anche al freddo. Scegliamo se combinare più specie o dedicarci ad una soltanto. Il consiglio è di alternarne almeno due per evitare l’effetto monotono.

Approfondimento

