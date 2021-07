In estate tutti cerchiamo le tecniche migliori o i prodotti più efficaci per avere una tintarella stupenda. Per questa ragione c’è chi compra prodotti specifici e chi, invece, preferisce prepararsi in casa qualche rimedio naturale efficace per l’abbronzatura.

Esiste però un prodotto, conosciuto da molti, che può aiutare a questo scopo. Ma è importante sapere bene come utilizzarlo. Per avere un’abbronzatura perfetta da fare invidia ecco come usare questo prodotto conosciutissimo.

Stiamo parlando dell’autoabbronzante, un prodotto cosmetico che aiuta la pelle ad avere un aspetto abbronzato che dura nel tempo senza ricorrere necessariamente all’esposizione alle radiazioni UV.

Ovviamente però bisogna sapere come usarlo al meglio. Quindi, nelle prossime righe scopriremo i benefici e le controindicazioni di questo prodotto.

Innanzitutto gli autoabbronzanti sono prodotti tendenzialmente in forma liquida, come le creme solari. Una volta spalmati sulla pelle si ottiene una colorazione ambrata. Attenzione però perché prima di applicarlo è bene sapere queste cose.

Innanzitutto deve essere spalmato su una pelle liscia e ben esfoliata in ogni zona del corpo.

Preparare la pelle è molto importante per evitare la comparsa di macchie, soprattutto nelle zone più cheratinizzate come gomiti e ginocchia.

Inoltre è utile sapere che l’effetto che si ottiene con l’autoabbronzante deriva dall’interazione chimica tra DHA e gli aminoacidi della cheratina presenti nella parte superficiale della pelle.

Essendo il DHA instabile, può reagire a diverse categorie d’ingredienti. Per questo motivo è sempre bene prima di usare qualsiasi prodotto, documentarsi e scegliere quello di maggiore qualità. È bene sempre ricordarsi che i migliori autoabbronzanti agiscono in modo graduale.

In sostanza bisogna scegliere quei prodotti la cui garanzia sia confermata da studi scientifici molto accurati.

Aspetti positivi degli autoabbronzanti

Passando agli aspetti positivi degli autoabbronzanti possiamo dire che, dopo avere scelto quello certificato scientificamente, essi aiutano a risparmiare una quota di raggi UV.

Inoltre, sono pratici e veloci da usare e non provocano danni da eccessiva esposizione ai raggi solari. Ad esempio macchie solari o rughe.

Ultima accortezza è quella di ricordare che gli autoabbronzanti non sono indicati per le pelli che presentano problematiche o punti neri, ferite, brufoli o acne.