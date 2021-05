Ormai ci siamo, l’estate è alle porte e cominciano le prime uscite in spiaggia con o senza prova costume. È arrivato il momento di potersi dedicare al mare, al sole ma soprattutto alla tintarella.

Non bisogna però sottovalutare la protezione che in questi casi è molto importante se si vogliono evitare spiacevoli sorprese. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa in un nostro precedente articolo abbiamo descritto cosa fare per evitare delle scottature.

Nelle prossime righe, invece ci concentreremo più su come ottenere una fantastica abbronzatura senza pericolo, creando un olio abbronzante fai da te. Ecco 2 fantastici oli abbronzanti naturali da preparare in casa in modo semplice e rapido per una tintarella dorata e perfetta.

Attenzione però perché bisogna precisare che questi oli abbronzanti non sono sostituti di una protezione solare che pertanto va messa sempre prima di utilizzarli.

La protezione solare va comunque messa sempre

Questo è molto importante perché solo appena la nostra pelle comincerà a scurirsi dopo 3, 4 esposizioni con la protezione, si potranno usare questi oli fatti in casa per l’abbronzatura.

In questo modo, continuando ad usare anche la protezione si potrà velocizzare il tempo per ottenere una tintarella bella e dorata con la pelle protetta, idrata ed elastica.

L’olio a base di carote e semi di girasole

Il primo tipo di olio abbronzante è quello fatto con la carota. È molto semplice da preparare e servono solo due carote e dell’olio di semi di girasoli ottenuto con spremitura a freddo.

Poi servirà lavare le carote tagliandole all’estremità e rimuovendone la pelle. Fatto questo si dovranno grattugiare e aggiungerle in un barattolo con l’olio di semi di girasole.

Poi basterà mescolare il tutto e lasciare riposare l’intruglio per 10 giorni in un luogo asciutto e al buio. Passati i 10 giorni, il composto, che avrà un colore di un intenso, dovrà essere filtrato e messo in un contenitore spray. Ed ecco pronto l’olio abbronzante alla carota.

Olio fatto in casa al cocco cremoso

Il secondo olio che andremo a descrivere è quello al cocco, cremoso e profumato e, anche questo, molto semplice da realizzare.

Infatti, serviranno solo due cucchiai di olio di cocco, due cucchiai di burro cacao per dargli cremosità ed un bicchiere di olio di sesamo.

Ultimo passaggio è quello di cuocere insieme questi ingredienti, metterli a bagnomaria e versali in un contenitore. Quindi ecco 2 fantastici oli abbronzati naturali da preparare in casa in modo semplice e rapido per una tintarella dorata e perfetta.