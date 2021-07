Negli ultimi anni, ma soprattutto durante gli ultimi mesi, il mondo del lavoro è cambiato davvero molto. Sono sempre più richiesti i lavori che possono essere svolti autonomamente con l’ausilio di un computer e una connessione dati. Il nomadismo digitale aumenta di giorno in giorno e sempre più persone intraprendono un percorso lavorativo di questo tipo.

La nuova frontiera del lavoro continua a crescere ed ha fatturati da capogiro

Grazie alla grande espansione ed evoluzione che ha conseguito internet c’è sempre più mercato. La pubblicità si è trasferita in gran parte dalla televisione ai canali social media, di sempre più ampia gamma. Questo ha permesso, a molti individui, di svolgere alcune tipologie di lavori in una maniera mai conosciuta e vista prima. Si può lavorare ovunque e con una grande autonomia. Il tutto accompagnato da un ottimo guadagno, dettato in gran parte da meritocrazia e, forse, anche un poco di fortuna, a volte.

C’è poi da dire che, durante i vari lock down mondiali dovuti alla pandemia da COVID-19, c’è stato un ulteriore aumento di questa nuova frontiera del lavoro. Dal momento che negozi, centri commerciali e molte, moltissime altre attività hanno subito la chiusura per lunghi periodi, si è dovuto ripiegare su altre fronti di guadagno. Questo ha fatto si che i lavori svolti da casa, con l’ausilio di un computer e una connessione dati, aumentassero ulteriormente.

L’economia del mercato digitale

Come si è detto poco fa, la nuova frontiera del lavoro continua a crescere ed ha fatturati da capogiro. Proprio perché vede il suo probabile picco d’esordio in questo periodo, l’industria digitale sta muovendo molto denaro. Basti pensare a negozi e siti online come Amazon o Google. Queste aziende necessitano di molto personale. Sono, inoltre, sempre di più i giovani, ma anche le persone più avanti con l’età, che esordiscono come blogger, influencer, youtuber e via discorrendo.

È un mercato in continua espansione. A oggi si stimano quasi cinque milioni di lavoratori in questo campo. Si fa comunque notare che il lavoro legato al mondo online, e quindi anche il nomadismo digitale, può essere svolto ovunque. Da casa, al parco o in giro per il mondo. Molte persone scelgono di viaggiare lavorando, ma molte altre lo fanno comodamente da casa. Vale la pena di avvicinarsi a questo mondo.

