Esiste un rimedio antico quanto la più famosa imperatrice d’Egitto. È in grado di apportare benefici alla pelle non come trattamento olistico, ma come vero e proprio strumento di bellezza.

Sin dall’epoca dell’Antico Egitto venivano utilizzati alcuni cristalli (da cui il termine cristalloterapia) in grado di avere degli effetti positivi sia sul corpo che sulla pelle.

Il quarzo rosa è ancora oggi il cristallo più scelto per la cura e la bellezza del proprio viso.

Per avere una pelle del viso morbidissima e luminosa e scolpire i contorni dell’ovale basta avere questo oggetto in casa.

Cosa è il roller

Tra i beauty tool anti ageing, ossia tutti i dispositivi e strumenti di bellezza per la propria skincare ed in grado di svolgere un’azione contro i segni dell’età che avanza, c’è il roller di quarzo rosa o di giada.

Spesso definito come una sorta di botox facciale levigante naturale, è costituito da due piccoli rulli di dimensioni differenti che sfruttano al massimo la terapia del freddo. Infatti la giada è un materiale in grado di rimanere per molto tempo a bassa temperatura ed è adatta a qualsiasi tipo di pelle.

Con un massaggio costante e continuato, dal basso verso l’alto, stimola la produzione di collagene, migliorando l’elasticità della propria pelle.

Cosa dire invece per il quarzo rosa? Uguale per forma, si differenzia soltanto per la tipologia di materiale da cui è costituito.

Strumenti di quarzo rosa per un’ottima skin care

Utilizzando il roller di quarzo rosa non solo la pelle sarà più distesa, ma si otterrà anche una piacevole sensazione di relax.

Inoltre, grazie ad un massaggio continuo e delicato lascerà la pelle più morbida e levigata.

Un altro accessorio molto utilizzato e definito come botox naturale è il Gua Sha.

Se l’obiettivo è quello di voler eliminare i segni della stanchezza sul proprio volto e ottenere un effetto lifting il Gua Sha stimolerà la pelle ad auto rigenerarsi attraverso il calore che si produrrà dallo sfregamento.

Questo meccanismo induce il corpo a credere che ci sia una ferita da guarire e si attiverà cominciando il processo di rigenerazione cellulare.

Qualsiasi sia lo strumento che si intende utilizzare, il viso deve essere prima pulito e deterso.

Applicando poi un olio o un fluido per il viso multi oil, si massaggerà con movimenti molto lento con il roller, concentrandosi maggiormente sulle rughe più o meno profonde del viso e aiutandosi anche con le pietre da massaggio energetico. Non bisogna dimenticarsi del collo e del décolleté.

Un piccolo sguardo al significato della pietra

Stando al significato della pietra, il quarzo rosa è considerato pietra dell’amore o di Venere, dea dell’amore.

Il colore richiama anche la femminilità e si pensa che abbia un effetto su chi la indossi come gioiello, placando le emozioni e donando armonia.

Tradizionalmente veniva anche usata come portafortuna per i neonati durante i primi mesi di nascita e, infine, per gli antichi egizi portare una pietra di quarzo rosa come ornamento significava ritardare i segni dell’invecchiamento.

Oggi, sappiamo invece che per avere una pelle del viso morbidissima e luminosa e scolpire i contorni dell’ovale basta avere questo oggetto in casa.