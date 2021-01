È il massaggiatore facciale più diffuso tra le appassionate di beauty. È sicuramente quello più economico rispetto alle spazzole soniche. Ma è davvero efficace?

Il rullo di giada è la coccola per la pelle che la rende splendente

Il rullo di giada è un piccolo oggetto con due rulli con pietra o giada. È un roller che viene dalla tradizione cinese. Viene definito una sorta di botox naturale per le sue proprietà leviganti.

Questo roller è composto da due pietre di giada naturale. Una più grande e una più piccola. È molto utile per stendere e far assorbire al meglio ogni crema viso. Ma anche oli, che nella tradizione cinese sono molto più diffusi. L’uso quotidiano di questo piccolo attrezzo pare che renda la pelle più morbida e liscia. Il movimento delle pietre sul viso danno un effetto rilassante. Per la pelle e per la mente.

Si dovrebbe usare quotidianamente, massaggiando lentamente la pelle. Avendo cura di arrivare su ogni ruga così da agire sulla pelle che ha creato la grinza e rilassarla. Questo movimento pare aiuti a sollevare anche le parti più cadenti. Inoltre stimola la circolazione sanguigna. Per questo motivo oltre a rilassare la pelle riduce anche i gonfiori. Complice anche il fatto che queste pietre sono molto fredde.

Un altro metodo per rigenerare la pelle è sicuramente è il body brushing, un nuovo segreto di bellezza che viene dall’Oriente. Basta una spazzola e tanta pazienza per sembrare più giovani.

Di cosa si tratta? Il rullo di giada è la coccola per la pelle che la rende splendente. In più è un’ottima distrazione se si hanno problemi di fame nervosa. Tenendo mani e mente occupata mentre ad esempio si guarda la tv è efficace. Così si evita di mangiare troppo junk food. A tutto vantaggio non solo della linea ma, in generale, della nostra salute.