Quando si superano i trenta un po’ tutti tremano all’idea dei primi segni dell’età. A lungo andare passano gli anni e quel piccolo segnetto diventa sempre più evidente e con i trattamenti incostanti e inadatti non si arriva ad avere degli ottimi risultati.

Uno dei segreti per combattere le rughe ed avere una pelle fantastica potrebbe risiedere magari in questa crema tra le migliori sul mercato. Ed in aggiunta a questa routine quotidiana che tutti dovremmo avere, si potrà utilizzare un comune frutto che tutti conosciamo. Una giusta soluzione a costo zero per ottenere una pelle da ventenni senza alcun sforzo.

Tutti lo conosco ma in pochi lo utilizzano pensando che sia inutile

Stiamo parlando del comunissimo cetriolo. Un frutto molto comune, solitamente mangiato a crudo soprattutto in estate. Amato per chi ha bisogno di perder peso, in quanto ad ogni morso vengono ingerite poche calorie e dona un senso di sazietà che aiuta molto.

Solitamente quando si mangia questo frutto la buccia viene tolta via e buttata. Invece si potrà frullare e conservare congelandola come un cubetto di ghiaccio per utilizzarla come prodotto di bellezza. Ma non solo come classico rimedio per occhi gonfi o per alleviare le occhiaie, posando il cubetto di buccia di cetriolo tritata in un panno di cotone e posto nella zona interessata. Ma anche in tante e altre soluzioni a cui pochi pensano.

Per avere una pelle da ventenni, non solo le creme ma anche la buccia di questo comunissimo frutto come alleato di bellezza

Creare un prodotto di bellezza con il cetriolo è davvero semplice. La sua fama di rimedio di bellezza è risaputa ormai da tempo. Come detto in precedenza, questo frutto è utilizzato spesso per gli occhi gonfi e le occhiaie, ma lo stesso prodotto può essere utilizzato anche per creare ad esempio uno scrub.

Si potrebbe miscelare la buccia tritata del cetriolo con dei fondi di caffè per ottenere una pelle liscia come la seta. Oppure creare una maschera rivitalizzante con cetriolo e yogurt. Una combinazione davvero eccezionale se si pensa che lo yogurt è un ingrediente ricco di acido lattico che aiuta contrasta l’invecchiamento cutaneo.

Da non dimentica che il cetriolo è un ottimo rinfrescante. Quindi dopo il mare per eliminare il calore accumulato, si potrà preparare un frullato di bucce di cetriolo da lasciare in posa per pochi minuti prima di risciacquare.

