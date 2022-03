Almeno una volta nella nostra vita abbiamo provato a fare la focaccia in casa. Ma non tutti sanno che la famosissima focaccia ligure è molto diversa da quella che tutti immaginiamo e questa prelibatezza molto famosa ha un soffice ripieno goloso che la caratterizza.

Non si tratta di una forma di pane come una pizza alta con qualche pomodorino fresco schiacciato sopra o con rosmarino e sale grosso. Ma bensì di una gustosa crosta di pane croccante con un sofficissimo ripieno.

Un tipico piatto molto famoso a Recco, assolutamente da provare. E anche se non si è in Liguria, ma tra le mura domestiche della propria casa, si potrà preparare facilmente e in poco tempo. Infatti l’impasto non prevede la classica lievitazione ed è composto da farina, acqua e olio.

Ingredienti per l’impasto

300 gr di farina;

30 gr di olio extravergine d’oliva;

circa 180 gr d’acqua;

una presa di sale.

Ingredienti per il ripieno

circa 400 gr di formaggio stracchino o simile;

15 gr di olio extravergine d’oliva.

Non è la solita focaccia questa prelibatezza ligure croccante fuori e morbida dentro da proporre per una cena super

Procedimento

Iniziare la preparazione inserendo in una ciotola capiente la farina e fare un solco al centro per poi inserire una presa di sale, l’olio extravergine d’oliva. Pian piano aggiungere l’acqua ed amalgamare a mano con una frusta, facendo attenzione a non formare grumi. Questo passaggio si può anche fare con l’aiuto di una planetaria o con le fruste elettriche con il gancio per impasto.

Non appena l’impasto si sarà compattato e difficile da lavorare, continuare su un piano da lavoro ben infarinato per qualche minuto. Formare un classico panetto e lasciar riposare per circa 10 minuti coperto dalla ciotola. Dopo, prendere l’impasto, dividerlo in 2 parti, avvolgerle con la pellicola per alimenti e riporre in frigo per circa 1 ora.

Successivamente stendere i due panetti ottenendo due sfoglie sottili. Una da riporre in un vassoio da forno precedentemente ben oleato e l’altra che andrà a coprire dopo aver aggiungo il formaggio. Poi chiudere i bordi per evirare che durante la cottura la focaccia si possa aprire e con un po’ d’olio extravergine spennellare la superficie e fare qualche piccolo taglio con il coltello.

Infornare a 220°C e fare attenzione alla cottura. Non appena la superficie della focaccia, inizierà a dorare dopo circa 10 minuti, controllare che sia ben cotta prima di sfornarla. Poi lasciar giusto 2 minuti ad intiepidire prima di tagliarla e servire.

