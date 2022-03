Non solo l’argento ma anche l’oro giallo e bianco si può pulire e lucidare velocemente grazie a questi piccoli trucchetti del mestiere

Un metallo prezioso apprezzatissimo in tutto il Mondo. L’oro è senz’altro un materiale piuttosto resistente. Difatti, l’oro non subisce facilmente gli effetti dell’ossidazione. Un fenomeno che, invece, capita molto spesso agli oggetti in argento. A tal proposito, avevamo già svelato i trucchetti per pulire quello annerito in poche mosse e senza rovinarlo.

Tuttavia, non solo l’argento ma anche l’oro giallo e bianco si può pulire e lucidare velocemente.

Sicuramente, prima di provvedere al lavaggio, bisognerà distinguere la tipologia del materiale e stare attenti alle applicazioni aggiuntive con pietre preziose.

In ogni caso, con il passare del tempo l’oro potrebbe macchiarsi, o più semplicemente diventare opaco. Dunque, per farlo risplendere nuovamente bisognerà darsi da fare. Molto spesso, anche qualche piccolo gesto quotidiano potrebbe essere utile per salvaguardare gli oggetti in oro.

Regole da tenere in mente

Una delle prime regole che sembra banale ma non è poi così scontata, è quella di sfilare sempre i gioielli in oro quando ci si lava, oppure quando si svolgono le faccende di casa. Mai indossarli quando si utilizzano creme, saponi o prodotti di bellezza. L’oro potrebbe entrare a contatto con agenti più aggressivi che lo rovinerebbero. Inoltre, potrebbe perdere anche colore e lucentezza.

Non tutti sanno, poi, che anche la pelle del nostro corpo potrebbe far perdere la brillantezza dei gioielli in oro. Senza contare che soprattutto i gioielli arricchiti di pietre e brillanti accumulerebbero molto più facilmente sporco e polvere. Dunque, il consiglio è sempre quello di riporre i gioielli una volta giunti a casa. Ovviamente, possiamo sempre provvedere alla pulizia degli oggetti in oro in poche mosse.

Per far tornare lucidi e brillanti i gioielli in oro giallo servirà:

un po’ di comune detersivo per i piatti;

acqua gassata o del rubinetto.

Mescolare i due ingredienti in una ciotola. L’anidride carbonica contenuta nell’acqua gassata sembrerebbe far ottenere risultati davvero soddisfacenti. In alternativa, anche l’acqua del rubinetto va bene, purché sia tiepida. Immergere i gioielli in oro e lasciare agire per 15 minuti. Poi, con uno spazzolino vecchio e dalle setole morbide, strofinare delicatamente. Infine, risciacquate con dell’acqua tiepida. Poi, con un panno morbido e pulito, asciugare e lucidare.

Altro metodo per pulire l’oro giallo è quello del dentifricio. Mescolare il dentifricio in un po’ d’acqua e passare sull’oggetto la miscela ottenuta con l’aiuto di uno spazzolino vecchio con setole morbide. Risciacquare e lasciare asciugare all’aria aperta.

L’oro bianco, invece, risulta più delicato, giacché si presenta sotto forma di lega con più materiali, come il platino o il palladio. Dunque, prima di utilizzare dei rimedi casalinghi converrebbe consultare un professionista. Tuttavia, sono in molti a pulirlo con del sapone neutro.

Immergere i gioielli in acqua tiepida mescolata con del sapone neutro e con un pennellino dalle setole morbidissime strofinare delicatamente. Poi, risciacquare e asciugare possibilmente con un panno di camoscio.

