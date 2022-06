Sarebbe bello poter avere un bellissimo prato di fiori colorati sotto casa dove rilassarsi quando vogliamo. In città, per poter ammirare la natura nel suo splendore caratteristico, bisogna recarsi in qualche parco. Ma non sempre ne abbiamo uno vicino casa in cui rilassarci e sognare la genuinità della campagna. Tra profumi, colori e mille forme diverse, i prati fioriti sanno trasmetterci subito calma e tranquillità.

Ma chi l’ha detto che non possiamo provare a ricreare quell’atmosfera nel giardino o nel terrazzo di casa? Anzi, sembrerebbe proprio che quest’ultima tendenza stia letteralmente prendendo piede ovunque. Le persone vogliono avere un angolo verde che ricrei quell’aura di fascino e serenità a portata di mano. E oggi vedremo proprio un paio di esempi adatti al nostro prato fiorito fai da te facilissimi da coltivare.

Per avere un prato di fiori in giardino e terrazzo sono queste le bellissime piante di tendenza da comprare

Che si tratti di giardino, terrazzo o anche un bel balcone spazioso, è sempre bene creare un angolo riparato. Altrimenti è impossibile rilassarsi e godersi la pace con il sole battente che ci dà non poco disagio. Possiamo installare un piccolo gazebo in un angolo oppure un bel pergolato in legno con il telo in tessuto. Dopodiché possiamo pensare alle piante da trapiantare o invasare per ricreare un piato fiorito.

3 piante dai fiori delicati e stupendi

La prima pianta di oggi è la gaura, un’orchidea da campo che sembra una nuvola dalle sfumature bianche e rosa. Nasce come pianta a tendenza arbustiva ed è perfetta per ricoprire angoli ampi in piena terra o anche in vaso. I suoi fiori delicati sembrerebbero difficili da coltivare, ma in realtà si tratta di una pianta estremamente resistente. Sopporta la siccità anche grazie alle sue radici molto profonde che trovano subito l’umidità nel terreno. Ama il pieno sole e possiamo posizionarla praticamente ovunque e si riempirà velocemente di splendidi fiorellini.

Un’altra pianta perfetta per ricreare il nostro campo fiorito è sicuramente l’echinacea. Piccole margherite colorate con i petali spioventi che attirano farfalle e uccellini. Cosa c’è di meglio per avere l’illusione di trovarci in piena campagna? Questa è una pianta perenne che fiorisce per tutta l’estate, ma attenzione a dove la posizioniamo. Necessita di una buona esposizione e, a differenza della gaura, soffre le basse temperature.

Finiamo con la bulbinella, altrimenti chiamata pianta serpente per il suo strano andamento. Si tratta di una succulenta che fiorisce in primavera e in autunno. Si adatta a qualsiasi terreno, ideale anche per dei muretti in cemento o pietra.

Quindi, per avere un prato di fiori in giardino proprio come quelli di campagna basta poco. Con queste piante super economiche potremo tappezzare tutto lo spazio che vogliamo riempendolo di colore. Ci sentiremo subito trasportati in piena campagna anche nelle fredde e grigie città. Ricordiamoci solo di alternare anche delle piante più schermanti per tenere lontano occhi indiscreti.

