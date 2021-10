La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati e diffusi nelle nostre case. Come tutti gli elettrodomestici dobbiamo fare attenzione perché possono essere molto delicati.

La lavatrice è composta da diversi componenti. Ognuno ha bisogno di essere costantemente pulito per evitare la formazione di cattivi odori e calcare. Il calcare si forma nell’acqua che passa nei tubi della lavatrice e questo potrebbe accorciare la vita del nostro elettrodomestico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per questo motivo oggi vogliamo svelare un piccolo ma semplice ed efficace trucco naturale. Infatti, non avremo mai più calcare e cattivi odori nella lavatrice con questo insospettabile trucchetto della nonna.

Anche la muffa può essere un pericolo che riguarda la nostra lavatrice. Sfortunatamente, l’umidità e la mancata ventilazione dell’elettrodomestico possono essere alcune delle cause.

A questo proposito, in pochi sanno che questo incredibile prodotto che tutti abbiamo nelle nostre case può essere utilizzato per rimuovere la muffa dalla lavatrice.

Continuiamo a leggere l’articolo per saperne di più.

Mai più calcare e cattivi odori nella lavatrice con questo insospettabile trucchetto della nonna

Gli ingredienti che useremo sono 3 e molto semplici da reperire. Ci servirà mezzo litro di acqua distillata, 100 grammi di acido citrico e 20 gocce di tea tree oil.

Useremo l’acqua distillata perché non contiene minerali. Infatti, il calcare si forma in seguito alla cristallizzazione di calcio. Queste aderendo alle superfici hanno effetti dannosi per i nostri elettrodomestici. Possiamo acquistare l’acqua distillata in qualsiasi supermercato spendendo poco.

Il tea tree oil possiamo trovarlo in erboristeria e servirà a dare un piacevole profumo eliminando i cattivi odori dalla lavatrice.

E infine l’acido citrico. Questo prodotto permette di sciogliere il calcare in modo naturale. Questo composto è infatti presente negli agrumi e possiamo comprarlo in polvere nelle farmacie o nei consorzi agrari.

Come usarlo

Tutto ciò che dovremo fare sarà versare l’acqua distillata con un imbuto in una bottiglia. Uniamo anche le gocce di tea tree oil e l’acido citrico. Chiudiamo la bottiglia e mescoliamo bene tutti gli ingredienti.

A questo punto, versiamo il prodotto nella vaschetta della lavatrice ed avviamo un lavaggio a vuoto. Con questa soluzione avremo una lavatrice libera dal calcare e dai cattivi odori.

Consigli

Possiamo usare questo straordinario prodotto naturale una volta al mese per pulire e deodorare la nostra lavatrice.

Inoltre, lo possiamo utilizzare anche per pulire e detergere i vari componenti della lavatrice. Tutto ciò che dovremo fare sarà versare del prodotto su una spugna e pulire la vaschetta, l’oblò e le guarnizioni.