Qualcuno la definisce la pianta perfetta per la coltivazione sul balcone e sul terrazzo di casa. Eppure, potrebbe nascondersi nel nostro giardino questa meravigliosa pianta che si adatta a qualsiasi clima: la portulaca. È la pianta che tutti vorrebbero: lunga fioritura e poca manutenzione. La vediamo in questo nostro articolo e soprattutto capiremo perché adottarla per la nostra casa.

Non la ferma nessuno

È straordinario come la portulaca, una volta trovato il suo habitat, non si fermi più. Una vera e propria esplosione di fiori di ogni colore. Magari già potrebbe nascondersi nel nostro giardino questa meravigliosa pianta che si adatta a qualsiasi clima. Non pretende la luna, ma solo un normalissimo terreno, possibilmente ben drenato. Sul terrazzo e sul balcone riempirà di fiori la vista della casa, regalandoci davvero un panorama mozzafiato.

Una pianta 4 stagioni

Come la pizza, o le gomme della macchina, anche la Portulaca è una 4 stagioni. Nel senso che adora luce e sole e, nello stesso tempo, resiste al freddo. Se, però abitiamo in zone particolarmente rigide, allora il consiglio è quello di proteggerla. Alle volte basta semplicemente piantarla in una zona riparata della casa e non esposta alle correnti. Dicevamo del terreno: si adatta a una superficie normale, l’importante è che dreni bene, perché il ristagno danneggia le radici. Annaffiamola raramente, perché saprebbe anche gestirsi da sola con le acque piovane.

Un vero peccato ma bisogna potarla

Può sembrare un vero e proprio omicidio potare una pianta rigogliosa e ricchissima di fiori e colori. Ma, un taglio ogni tanto le permetterà di rimanere forte e, soprattutto di mantenere le forme dei suoi cespugli. Infine, una vera e propria chicca: la Portulaca è ricca di Omega 3. Sì, proprio la sostanza benefica del pesce e della frutta secca. È contenuto sia nella pianta che nei suoi semi. Molti la mettono nelle insalate estive, per un carico di benessere in più.

