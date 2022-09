L’aceto bianco è principalmente noto per i suoi utilizzi in cucina. È ottimo per condire le insalate e anche come ingrediente per marinare il pesce e la verdura. Trova impiego anche nell’ambito delle pulizie casalinghe. Lo si usa per scacciare i cattivi odori e per pulire le fughe e le superfici di alcuni tipi di pavimenti.

Non è però adatto ad essere usato tutti i materiali, siccome potrebbe corroderne alcuni. Bisognerebbe anche evitare di usarlo per pulire elettrodomestici come la lavastoviglie, che potrebbe a lungo andare ne viene danneggiata. Uno dei modi in cui l’aceto può essere usato senza rischiare di creare danni è per far brillare i vetri delle finestre della propria casa e togliere completamente gli aloni.

Occorrente

Serviranno semplicemente dell’acqua, dell’aceto bianco, uno spruzzino, due panni in microfibra o fogli di giornale. Una volta che si avranno tutti quanti questi oggetti, sarà possibile procedere.

Procedimento

A questo punto bisogna diluire quattro cucchiai di aceto bianco in un litro di acqua calda. Mescolare e procedere a versarlo nello spruzzino. Quindi, spruzzare questa miscela sul vetro della finestra. Passarci sopra il panno in microfibra o con un foglio di giornale, senza lasciarla agire a lungo. Bisogna effettuare dei movimenti circolari e ripetere fin quando non rimarrà alcun alone.

Infine, se dovesse servire asciugare il tutto con un foglio di giornale oppure con un altro panno in microfibra. Ecco, quindi, che i vetri delle finestre saranno praticamente come nuovi.

Come far brillare i vetri delle finestre con l’aceto e togliere i graffi con un rimedio naturale

A volte capita che i vetri non siano sporchi, ma semplicemente graffiati. Se i graffi sono di piccola entità, è possibile provare a risolvere autonomamente il problema. Una possibile soluzione è spandere un po’ di dentifricio sbiancante sul vetro graffiato con l’aiuto di un panno morbido. In seguito, sciacquarlo fino a dissolverne completamente i residui. Farlo con attenzione, onde evitare che si creino aloni.

Togliere i graffi dai vetri delle finestre con il bicarbonato di sodio

In alternativa, è possibile ricorrere ad una pasta formata da acqua tiepida e un po’ di bicarbonato di sodio. Ovviamente, questa soluzione andrà bene sempre e soltanto per graffi di piccola entità. Anche in questo caso, bisognerà stendere la pasta ottenuta sul graffio molto delicatamente e aiutandosi con un panno morbido. Infine, rimuovere il bicarbonato in eccesso. Attenzione, però perché il bicarbonato di sodio potrebbe risultare abrasivo per alcuni tipi di vetro. Pertanto, si raccomanda di testare sempre il prodotto su una piccola parte prima di applicarlo.

Se i graffi non sono di piccola entità, è meglio rivolgersi invece ad un tecnico specializzato che possa riparare il vetro.

