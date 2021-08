Esistono così tanti prodotti per la pulizia della casa che è difficile capire quale sia quello migliore per le nostre esigenze e per evitare fregature.

Le pubblicità, spesso, promettono risultati che non sempre si riscontrano anche a casa, e si rimane con l’amaro in bocca per aver speso soldi inutili.

Nonostante questo esistono dei prodotti che non tradiranno mai le nostre aspettative. Stiamo parlando, in particolare, di un articolo che può aiutarci quasi in tutte le faccende domestiche, costa poco ed è davvero molto efficace. Oltretutto è un prodotto naturale, l’ideale per ridurre il rischio di tossicità per la nostra salute e per quella dei nostri cari.

Ormai quasi nessuno lo compra ma questo è il miglior detergente per le pulizie domestiche

Se c’è un prodotto che può aiutarci a pulire, da solo, quasi tutte le superfici di casa (vestiti compresi!) si tratta del sapone di Marsiglia.

Non tutti lo sanno, eppure questo prodotto antico e tramandato da generazioni è utile per quasi tutte le faccende domestiche che potrebbero venirci in mente.

È naturale, semplice e tutti dovrebbero averlo in casa per risolvere qualsiasi situazione di emergenza. È inutile riempirsi gli armadi di detergenti vari, quando con un unico prodotto possiamo risolvere tutti (o quasi) i nostri problemi.

Il bagno pulito e profumato

Il sapone di Marsiglia è molto efficace per pulire le superfici di sanitari e piastrelle. Basterà sciogliere due cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia in mezzo litro d’acqua bollente, facendo attenzione a non scottarsi.

Per ottenere un’azione profumante possiamo aggiungere 10-12 gocce dell’olio essenziale che preferiamo. Una volta che le scaglie di sapone saranno completamente sciolte, potremo nebulizzare questo composto sulle superfici e sui sanitari. Le superfici brilleranno e il bagno profumerà.

I piatti lucidissimi

Facciamo sciogliere 100 gr di sapone di Marsiglia in scaglie in mezzo litro d’acqua bollente. Aggiungiamo un cucchiaio di succo di limone e misceliamo per ottenere un composto liquido e omogeneo. Utilizziamo il detergente creato sui piatti come d’abitudine, e sciacquiamo con abbondante acqua. L’effetto finale del sapone di Marsiglia ci sorprenderà: infatti la verità è che ormai quasi nessuno lo compra ma questo è il miglior detergente per le pulizie domestiche.

Prodotto antibatterico per lavare le mani

Il sapone di Marsiglia è ottimo anche come igienizzante per le mani, ma non solo. Basterà miscelare acqua e sapone di Marsiglia, a cui potremo aggiungere qualche goccia di olio essenziale al tea tree (per aumentare l’azione antibatterica), o alla lavanda, se vogliamo utilizzare il detergente su altre parti del corpo. Per evitare reazioni allergiche potremmo testare il prodotto prima su una piccola parte del corpo e, in assenza di effetti indesiderati, utilizzarlo anche come bagnoschiuma.

L’idea in più

Un altro prodotto naturale ed efficace per i lavaggi in lavatrice è il percarbonato di sodio. Questo prodotto versato nel cestello avrà un’azione igienizzante e smacchiante. In più funzionerà anche da sbiancante, ed è quindi perfetto per sbiancare in pochi minuti lenzuola, federe e tovaglie sporche e ingiallite.

Approfondimento

