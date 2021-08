Ormai lo sappiamo tutti, grazie al riciclo creativo è possibile riciclare praticamente qualunque cosa. Dalle semplici posate in plastica ai vestiti ormai inutilizzati, qualunque oggetto presente in casa potrebbe trasformarsi cambiando completamente utilizzo.

Tra i tanti oggetti d’infanzia che, però, spesso non si pensa possano essere riciclati troviamo le vecchie musicassette. In questo articolo allora andremo a vedere come riutilizzare e donare nuova vita a questi oggetti attraverso il riciclo creativo.

Non dovremo mai buttare le vecchie cassette ma riciclarle con questi metodi originali: un simpatico organizer

Per prima cosa potremmo utilizzare un gruppo di musicassette dello stesso colore, o anche di colori diversi, per creare un organizer da scrivania. Basterà incollare le cassette tra di loro in modo da creare un simpatico e originale porta penne. Grazie a questa facile e veloce idea, allora, potremo creare un’oggetto di design nuovo ed utile, donando un nuovo scopo a dei vecchi ricordi d’infanzia.

Permettendoci anche di riutilizzarli e, così, salvarli da uno scatolone impolverato o peggio dalla spazzatura.

Un originale vaso per fiori

Oppure, un’altra idea davvero bella e sorprendente potrebbe essere quella di utilizzarle per creare un pratico vaso per fiori. Avremo bisogno di giusto 14 cassette, o qualcuna di più a seconda della dimensione della pianta, per assemblare il nostro vaso. Unendo allora le cassette tra di loro con colla e nastro biadesivo andremo a creare lo scheletro del nostro vaso: al quale applicheremo poi un rivestimento interno di plastica in modo da evitare spiacevoli perdite. Una volta fatto questo, non ci resterà che decorare il nostro vaso con qualche oggetto aggiuntivo o scritta fatta a pennarello. Il risultato sarà un centrotavola perfetto per una cena tra amici dall’atmosfera nostalgica.

Un fantastico portafoglio

Per finire, un’idea per i più originali e bravi nel fai da te può essere quella di trasformare una musicassetta in un fantastico portafoglio. Entrambi i lati del portafoglio saranno allora rivestiti con le due parti di una cassetta divisa a metà. Basterà aprirne una, eliminarne il nastro e incollare i due lati su un borsellino della dimensione appropriata. Una volta fatto questo, avremo ottenuto un bellissimo portafoglio dall’aspetto retrò per metterci dentro monete e risparmi.

Erano proprio questi i motivi per cui non dovremo mai buttare le vecchie cassette ma riciclarle con questi metodi originali.

Approfondimento

