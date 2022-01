Così come il viso, anche le mani necessitano di attenzioni continue. Infatti se sono curate e belle, rappresentano un ottimo biglietto da visita. Le usiamo tantissimo per lavorare, per cucinare, per fare le faccende domestiche e sono sempre soggette all’influenza di agenti chimici ed atmosferici. Servono quindi piccoli accorgimenti per evitare screpolature, inestetismi e fastidiose irritazioni, soprattutto quando le temperature calano drasticamente come in questo periodo.

Per avere mani morbide, senza rughe e senza macchie è questa la migliore crema naturale fai da te che tutti dovrebbero usare

Per mantenere la pelle morbida, liscia ed elastica un grosso aiuto arriva dalla natura. Con pochi e semplici ingredienti è possibile realizzare una crema da usare regolarmente, senza ricorrere a prodotti troppo costosi.

La crema fai da te all’olio di oliva e burro di cacao è eccezionale per idratare, nutrire, rigenerare la pelle infiammata, ridurre il prurito e creare una barriera contro agenti atmosferici e chimici.

L’olio d’oliva contiene alte percentuali di vitamina E ed è antiossidante e idratante. Il burro di cacao è ricco di sostanze nutrienti e lenitive, come la vitamina A e gli acidi grassi insaturi, e conferisce al composto una consistenza vellutata.

Per preparare la crema bisogna far sciogliere a bagnomaria 80 gr di burro di cacao in 30 gr di olio d’oliva. Far raffreddare e aggiungere un cucchiaio di glicerina dalle proprietà emollienti e un cucchiaio di miele dalle proprietà addolcenti. Mescolare con cura tutti gli ingredienti e versarli in un barattolo sterile. La crema si conserva per 7 giorni nel comparto meno freddo del frigorifero.

Va usata più volte al giorno e se le mani sono particolarmente irritate, si può fare anche un impacco notturno. La sera, prima di andare a letto, si stende un generoso strato di crema e si indossano dei guanti di cotone da tenere per tutta la notte.

Delle mani perfettamente idratate e nutrite sono meno esposte a degenerazione cellulare e invecchiamento, quindi per avere mani morbide, senza rughe e senza macchie è questa la migliore crema naturale fai da te che tutti dovrebbero usare.

Un consiglio in più

Per rigenerare e rivitalizzare ulteriormente la pelle delle mani, è consigliabile due volte a settimana fare regolarmente dei maniluvi con amido di riso e oli essenziali.

Prendere una bacinella con 1,5 litri di acqua tiepida e mettete 3 cucchiai di amido di riso dall’azione emolliente e ammorbidente. Subito dopo, aggiungere in 40 g di sale marino integrale alcuni oli essenziali, ad esempio rosmarino, patchouli e geranio. Mescolare con un cucchiaio di legno e versare nell’acqua. Immergere le mani per circa 10 minuti e poi spalmare la crema all’olio d’oliva e burro di cacao.

