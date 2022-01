Siamo nel bel mezzo della stagione invernale e, dopo aver trascorso delle vacanze natalizie abbastanza miti, piano piano sta ritornando il gelo in tutta la Penisola. Per riscaldarci e per restare leggeri dopo 15 giorni di abbuffate e lauti pasti, c’è quindi bisogno di un piatto caldo, leggero e nutriente.

In questa brevissima ricetta, sveleremo tutti i passaggi per realizzare uno dei piatti tipici dell’inverno, ossia lo stufato di carne e verdure. Protagonisti di questa preparazione saranno il pollo, le zucchine ed i peperoni, uniti dal gusto dei pomodorini e da un brodo vegetale davvero spaziale.

Quindi, ecco come realizzare questo saporitissimo stufato di pollo e verdure che ci riscalderà per tutto l’inverno

Per realizzare questo stufato di carne e verdure avremo bisogno di:

750 grammi di spezzatino di pollo;

350 grammi di pomodorini;

300 grammi di zucchine;

300 grammi di peperoni;

mezzo bicchiere di vino bianco;

una patata, 2 coste di sedano, 2 carote, una cipolla;

10 grammi di paprica affumicata;

uno spicchio d’aglio;

un mazzetto di erbe aromatiche;

scorza di un limone;

farina;

olio EVO, sale e pepe.

Procedimento

Innanzitutto, in un’ampia pentola piena d’acqua, facciamo bollire una patata, 2 coste di sedano, 2 carote e una cipolla. Una volta raggiunto il bollore abbassiamo la fiamma e copriamo, in maniera tale che il brodo vegetale possa rimanere sempre caldo.

In un altro tegame, invece, facciamo rosolare le erbe aromatiche, uno spicchio d’aglio e la scorza di limone. Dopodiché aggiungiamo i peperoni tagliati a dadini e i bocconcini di pollo precedentemente infarinati.

Facciamo rosolare il tutto per qualche minuto ed accorpiamo anche le zucchine, già lavate e tagliate a fettine. Ora possiamo sfumare con del vino bianco e, quando sarà evaporato, aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà.

A questo punto, aggiungiamo il sale, il pepe e la paprica e mescoliamo per amalgamare bene gli ingredienti.

Una volta finito, ricopriamo il tutto con qualche mestolo di brodo vegetale caldo e lasciamo cuocere con un coperchio per circa 45 minuti. Nel caso in cui dovesse asciugarsi troppo, ogni tanto basterà aggiungere qualche altro mestolo di brodo. Prima di servire ricordiamoci di togliere le erbe aromatiche e la scorza di limone, facendo in modo che il tutto sia ben caldo. Quindi, ecco come realizzare questo saporitissimo stufato di pollo e verdure che ci riscalderà per tutto l’inverno.

