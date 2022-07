È inutile negarlo, determinati periodi dell’anno li aspettiamo per la semplice possibilità di poter mangiare alcuni prodotti di stagione. Sia perché magari li raccoglieremo dal nostro orto sia perché, acquistandoli nel loro periodo di riferimento, hanno anche prezzi maggiormente abbordabili. Dunque ne faremo una gran scorta approfittando del momento.

In particolare, tra giugno e settembre troveremo tantissime zucchine, di tutti i tipi.

Sono ortaggi sempre ben graditi a tavola perché altamente versatili e sfruttabili per svariate ricette. Inoltre hanno un gusto particolare e gustoso che le rendono davvero molto ambite dai nostri palati.

Il che ci conduce a volerle avere a disposizione anche nei mesi invernali, tanto più se al momento ne abbiamo grandi quantità in casa.

Sarà utile sapere che oltre che in congelatore le zucchine si possono conservare anche nei barattoli di vetro servendosi di una ricetta buonissima.

Conservare le zucchine pronte all’uso

Sicuramente, quando si parla di conservazione, il congelamento è ciò che subito ci viene in mente e vale anche per le zucchine. In effetti, è possibile stiparle in questo modo.

Converrà lavarle e tagliarle, dopo di che congelarle crude in un apposito sacchetto o dopo averle leggermente lessate. Qualcuno, però, dopo averle lessate le congela anche intere o a barchetta. In questo modo si avranno a portata di mano per farle ripiene al forno anche senza carne macinata e tonno.

Possiamo, però, anche decidere di conservarle attraverso una preparazione che le renderà gustose e pronte all’uso, cioè in agrodolce. Ci serviranno:

5 zucchine fresche;

1 bicchiere di aceto di mele;

2 cucchiai di zucchero;

2 bicchieri di olio;

1 cucchiaio di sale;

2 spicchi di aglio;

basilico;

menta.

Oltre che in congelatore le zucchine si possono conservare per l’inverno con questa appetitosa ricetta

Laviamo le zucchine e priviamole delle due estremità. Dopo di che affettiamole o tagliamole a rondelle.

Prendiamo una padella e inseriamovi l’aceto, lo zucchero e il sale. Uniamovi anche l’aglio schiacciato e tagliato in piccoli pezzettini.

Poniamo la padella sul fornello e accendiamolo. Prestiamo attenzione a non bruciare l’aglio. Quando raggiungerà il bollore, attendiamo qualche minuto e versiamovi le nostre zucchine.

Facciamo cuocere per un paio di minuti.

Intanto ci occuperemo dei barattoli di vetro e dei coperchi. Dopo averli lavati per bene, li sterilizzeremo in una pentola d’acqua bollente per 35-40 minuti. Poi li porremo ad asciugare su uno strofinaccio.

Quando saranno pronti e asciutti, vi travaseremo all’interno le nostre zucchine dopo averle scolate.

Le sistemeremo nei barattoli versandovi man mano l’olio, senza lasciare alcuno spazio libero, e aromatizzandole con menta e basilico.

Ricopriamo interamente le zucchine di olio.

Chiudiamo per bene i barattoli e poniamoli in una pentola d’acqua posta su un fornello. Una volta raggiunta l’ebollizione, li faremo bollire per 20-30 minuti.

Conserveremo poi i nostri barattoli in un luogo fresco e asciutto.

Potremo sfruttare le zucchine in agrodolce come antipasto, contorno o per insaporire altre preparazioni.

Si raccomanda di prestare attenzione alla quantità di olio nei barattoli e di accertarsi sempre che non vi siano rigonfiamenti o altre modificazioni.

Lettura consigliata

Oltre che marinate le zucchine grigliate avanzate si possono usare per 2 primi piatti gustosissimi alternativi ai soliti involtini