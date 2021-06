Basta solo 1 geniale trucchetto per essiccare la lavanda e averla pronta all’occorrenza

Con l’arrivo dell’estate, la fioritura della lavanda esplode, arricchendo l’ambiente di stupendi colori e inconfondibili profumi, a cui è impossibile resistere.

Inoltre, la fragranza che produce è estremamente terapeutica e rilassante, riempie il balcone o il giardino, arrivando fino in casa.

Il periodo giusto per la sua raccolta è alle porte, infatti potremo procedere con l’operazione da luglio fino a ad arrivare ad agosto.

Basta solo 1 geniale trucchetto per essiccare la lavanda ed averlo pronto all’occorrenza

Si consiglia di tagliare le spighe in una giornata di sole, e soprattutto nelle prime ore del mattino.

Inoltre, suggeriamo di aspettare che esse siano ben mature, così in questo modo rispetteremo anche gli insetti che si nutrono del loro nettare.

Ovviamente è consigliato verificare preventivamente le previsioni meteorologiche, per essere sicuri che non pioverà durante la raccolta.

Successivamente, formiamo dei piccoli mazzetti da appendere a testa in giù e, soprattutto, in un posto che sia ombroso e ventilato.

Attendiamo alcuni giorni finché i fiori non seccheranno per poi procedere separandoli dal gambo, ricordando che gli steli vanno tagliati a 20 cm dalla spiga.

Dopo di che potremo andare a conservarli in barattoli di vetro, in modo che siano poi pronti per essere utilizzati.

Solitamente si usano per creare dei piccoli mazzetti in sacchetti di tela per profumare la biancheria o gli armadi, oppure come aromi per la cucina.

Come anticipato, basta solo 1 geniale trucchetto per essiccare la lavanda ed averla pronta all’occorrenza, questa erba aromatica è davvero straordinaria.

Curiosità e consigli

In pochi lo sanno ma si può anche preparare lo zucchero alla lavanda, per andare ad utilizzarlo nella preparazione di particolari dolci.

Ci serviranno solo i fiori di lavanda, dello zucchero semolato e un barattolo in vetro, da conserva.

Procediamo mettendo uno strato di zucchero, sopra uno strato di fiori e così via, finché arriveremo al bordo del barattolo. Attendiamo una settimana per utilizzarlo

Ricordiamo anche di utilizzare fiori non trattati e usarne con moderazione, per evitare un profumo troppo forte, simile ad una saponetta.

