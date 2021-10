Viviamo la nostra vita di corsa. A volte non abbiamo nemmeno tempo per le più piccole faccende domestiche. Vorremmo avere una bacchetta magica che pulisca e sistemi tutta la casa. La polvere, poi, è uno dei problemi che ci toglie più tempo. Certo una bacchetta magica non è semplice da ottenere. Però si può creare qualcosa di simile.

Ci servono solo un bastone e qualche stoffa vecchia. Vedremo che eliminare la polvere è semplicissimo e gratis grazie a questo fenomenale panno fai da te. Infatti, bastano pochi secondi e una sola passata per liberarci dall’invasione della polvere. Non solo, non dovremo più spendere soldi per i panni acchiappa polvere del supermercato.

Ci resterà anche tempo per leggere un libro o per fare un bagno caldo. Oltretutto, questa creazione fai da te elimina il problema dello spreco e riduce la quantità di spazzatura. In questo articolo troviamo tutti i passaggi per creare il nostro acchiappa polvere.

L’occorrente per costruire il nostro panno elettrostatico si può facilmente trovare in qualsiasi casa. Ci serviranno:

delle lenzuola riciclate;

del filo resistente da cucito;

della lana;

delle stoffe vecchie in cotone;

un panno in microfibra.

Tutti i materiali elencati servono per creare l’effetto elettrostatico. La lana è uno di questi insieme alla microfibra. Infatti, è proprio l’elettrostaticità che permette di catturare la polvere facilmente. Ecco perché possiamo utilizzare vecchie calze o dei panni.

Dopo averli riuniti, prendiamo tutti gli scampoli di stoffa (lenzuola comprese) e tagliamoli in rettangoli. Il rettangolo dovrà essere poco più grande della mazza della scopa. Per ogni panno acchiappa polvere si possono unire insieme due ritagli. Nel caso della microfibra, invece, si può usare un solo panno. Successivamente, servendosi del filo da cucito, bisogna unire i panni doppi dai 4 lati. Rifinendola con una bordura la stoffa non si sfilaccerà.

Esiste anche un metodo per creare dei bordini che non lascino scappare lo straccio. Per la precisione servirà modellare lo straccio sulla mazza della scopa. Pieghiamo e uniamo i lembi che fuoriescono dai 4 bordi. Si formeranno 4 angoli, come se facessimo una custodia per la scopa. Ora diamo qualche punto per chiudere gli angoli ed ecco fatto. La scopa avrà un rivestimento che calza a pennello, estraibile e lavabile. Ora siamo pronti a passarla ovunque serva eliminando ogni traccia di polvere. In un precedente articolo troviamo anche consigli su Come rimuovere velocemente la polvere dai libri senza rovinarli.