I capelli bianchi non sono un dettaglio da nascondere per molti, che hanno scelto di non tingerli e mantenere il proprio colore naturale. Effettivamente, negli ultimi anni è scoppiata una vera e propria moda che vede come protagonista i capelli d’argento.

C’è chi prova mille prodotti per coprirli e nasconderli il più possibile, ma anche chi li esalta con tagli alla moda e meches tono su tono.

Infatti, sembrerebbe essere una tecnica molto utilizzata ricavare delle ciocche addirittura più bianche o bionde per dare maggiore lucentezza alla chioma.

C’è da dire che i capelli bianchi hanno una struttura diversa, più dura e resistente rispetto a quelli tinti. La diversa consistenza potrebbe dipendere dalla mancanza di melanina, che funge da emolliente e dona maggiore morbidezza.

Per avere i capelli grigi e bianchi brillanti e lucidi per non usiamo solo prodotti illuminanti ma anche questi rimedi

Quindi, se da un lato non saremo più schiavi di tinture periodiche, dall’altro dovremo avere maggiore cura, se vogliamo mantenerli lucidi e soffici. Quando li laviamo, non sottovalutiamo la scelta dei prodotti, shampoo e balsamo, anche per non rischiare di ingiallirli o sfibrarli.

Per scongiurare l’effetto crespo e opaco è importante nutrirli e idratarli a dovere con maschere intense e adatte alla nostra cute.

Anche nella fase d’asciugatura, è fondamentale un termo protettore ed evitare piastre e ferri vari per non stressarli e rovinarli.

Per annullare la chioma ispida e mantenerli sani, potrebbero fare al caso nostro l’olio di Argan, burro di karité e le perle di Jojoba, ricchi di nutrienti ed anche districanti.

Per avere i capelli grigi e bianchi brillanti e setosi, prima di asciugarli con il phon, applichiamo qualche goccia di olio di semi di lino, saranno anche facili da pettinare. Ma oltre i singoli elementi potremo fare degli impacchi rigeneranti in casa, utilizzando pochi ingredienti.

Maschere e impacchi fai te

Oltre il classico aceto o yogurt bianco, da applicare sulla lunghezza dei capelli prima o dopo lo shampoo, per dare luminosità, potremmo preparare un infuso di salvia. Dopo aver fatto bollire 300 ml di acqua, versiamo 2 cucchiai di rosmarino tritato, filtriamo e applichiamo per almeno 15 minuti. Questo tipo di impacco sembrerebbe adatto anche ad evitare il fastidioso ingiallimento del capello.

Un altro veloce e semplice impacco consiste nell’unire un cucchiaio di olio di cocco e uno d’oliva, fortemente nutritivo. Teniamo in posa per minimo 10 minuti, poi risciacquiamo.

In alternativa, uniamo l’olio di germe di grano all’aceto di mele, mescoliamo e distribuiamo sulle ciocche, basteranno 30 minuti di posa prima di lavarli con uno shampoo neutro.