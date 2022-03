A volte ci sembra di non avere mai spazio in casa e non sappiamo dove mettere tutte le nostre cose. Ci sembra che ci manchi una mensola, un mobile, una libreria, insomma qualcosa che possa contenere un po’ di roba.

A volte, però, non bisogna aumentare gli spazi, quanto usare meglio quelli che si hanno già. Soprattutto per quanto riguarda i libri, che sono oggetti che prendono molto spazio e quindi sono difficili da ordinare in maniera semplice.

Come fare quindi? Ecco come organizzare al meglio i libri, anche se abbiamo poco spazio, scopriamo insieme.

Le semplici mosse per fare posto

Partiamo subito con il consiglio più ovvio: dare via qualcosa. Dopotutto i libri servono a due cose: a leggerli (o conservarli se ci teniamo) e poi per essere esposti e fare bella figura. Se un libro non rispetta nessuna di queste due condizioni allora possiamo venderlo o capire se c’è qualche amico che lo vuole leggere e glielo regaliamo.

È inutile tenere libri che non leggiamo e che non sono nemmeno belli da esporre, quindi svuotiamo le librerie, passiamo in rassegna tutti i libri e teniamo solo quelli che ci sembrano davvero utili. Questo primo, banalissimo passo ci fa già risparmiare un bel po’ di spazio.

Ecco come organizzare al meglio i libri in casa quando abbiamo poco spazio su mensole e libreria

Se poi abbiamo libri vecchi che vogliamo conservare, ma non vogliamo esporre, mettiamoli in uno scatolone e riponiamoli in soffitta. Qualcuno potrebbe obiettare che avere un po’ di libri in libreria e un po’ in soffitta rende poi difficile trovarne uno quando lo cerchiamo. Consigliamo quindi di scaricare anche un’applicazione per telefono, per tenere traccia della nostra collezione e per catalogarla indicando dove si trova ciascun libro in casa nostra.

Ci sono tante app diverse che possiamo scaricare che fanno al caso nostro. Noi ne indichiamo due tra le tante: la prima è “Bookshelf”, che permette di catalogare in maniera molto precisa i libri, creando degli “scaffali” virtuali in cui riporli. La seconda è “Handy Library”, che permette di raggruppare i libri e di aggiungerli alla propria libreria virtuale scansionando il codice a barre dietro la copertina. Una bella comodità per catalogare al meglio tutto ciò che si possiede.

Cosa fare poi dei libri che invece sono meritevoli di essere esposti? Ovviamente, mettiamoli ordinatamente in libreria, divisi per colore e per dimensione, così che diano un bel colpo d’occhio. Ma se lo spazio non basta, allora iniziamo a diventare creativi e trasformiamo i nostri libri in soprammobili.

Un comodino, un tavolo nel soggiorno o anche un tavolino all’aperto (riparato dalle intemperie) possono beneficiare di un gruppo di libri elegantemente impilati, che danno all’ambiente un’aria intellettuale e raffinata. Invece di comprare l’ennesimo vaso quindi, cerchiamo di vedere quali libri possiamo usare come soprammobili.

