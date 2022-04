Non fondi di caffè ma trucchetti casalinghi economici e veloci per arricchire il giardino di orchidee con cui profumare la casa

Coltivare le orchidee in giardino con fertilizzanti economici preparati da noi potrebbe essere un modo per risparmiare e mantenere intatti i benefici che la pianta è in grado di regalarci.

L’orchidea coltivata in casa, infatti, ha una capacità straordinaria di purificare l’aria eliminando gran parte di xilene presente negli ambienti domestici a causa di colle, vernici e solventi.

Non solo, l’orchidea assorbe anidride carbonica che trasforma in ossigeno come ogni altra pianta, ma è in grado di regalarci pace e tranquillità per via del suo profumo e del suo aspetto. Coltivarle in giardino e averle dentro casa migliora il nostro umore.

Una cura particolare

Le orchidee hanno bisogno di luce ma non sopportano l’esposizione al sole. Per questo le mettiamo spesso sui davanzali delle finestre. Non dobbiamo spostarle spesso e l’innaffiatura deve essere abbondante ma non deve creare ristagni per evitare che le radici marciscano. Se l’apparato radicale è verde, la quantità di acqua è corretta e questo è il motivo per cui è meglio chi i vasi siano trasparenti, in modo che sia più facile controllare.

Ci sono diversi modi di ottenere ottimi fertilizzanti per far fiorire le orchidee in maniera abbondante, non fondi di caffè ma trucchetti veri e propri, economici e veloci. Uno di questi prevede l’utilizzo delle bucce di banana sminuzzate, bollite per 20 minute e frullate nel mixer. In questo caso dobbiamo mischiarle con l’acqua e spruzzare il liquido sulle piante.

Anche le patate sono un ottimo fertilizzante per via del potassio. Facendole bollire, possiamo ottenere un purè da mischiare all’acqua con cui ricoprire il terriccio. Il metodo più economico e comodo, tuttavia, lo otteniamo grazie all’acqua di cottura del riso. Essendo un cereale ricco di vitamine e sali minerali è molto nutriente. L’acqua di bollitura, che solitamente gettiamo via, diventa in questo caso una vera risorsa.

Il terriccio che scegliamo per le orchidee non può essere generico ma deve essere specifico per questa pianta. Il fertilizzante naturale lo arricchisce nella maniera più delicata possibile.

Uno dei rimedi più potenti che possiamo utilizzare lo conserviamo di solito in cucina. Si tratta dell’aglio. Schiacciato e tenuto per una notte in un bicchiere di acqua sigillato, ci permette di ottenere un ottimo fertilizzante liquido. Sistemando le orchidee nella bacinella, l’acqua verrà assorbita per intero.

Se abbiamo del fertilizzante biologico, possiamo diluirlo e congelarlo creando cubetti di ghiaccio. Inseriti nel terriccio una volta a settimana faranno diventare i fiori forti e rigogliosi.

Anche le bustine di tè riciclate sono un ottimo alimento, soprattutto con l’aggiunta di succo di limone. Le bustine riciclate sono utili anche per ottenere un liquido pulente con cui far risplendere le foglie.

