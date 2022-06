Le rughe su viso e fronte invecchiano, ma potremmo ridurle applicando questo rimedio naturale che tonifica come una crema

Sentirsi bene con se stessi e il proprio corpo è il primo passo verso una vita felice. Purtroppo, forse anche a causa degli stereotipi pubblicitari coi quali ci confrontiamo ogni giorno, ci sentiamo sempre più inadeguati. A peggiorare la situazione, poi, arrivano quegli odiati inestetismi che ci fanno mettere le mani nei capelli.

Le rughe su viso e fronte invecchiano e sono tra i peggiori. Sono un difetto che non fa eccezioni e dopo una certa età colpisce uomini e donne indistintamente. Porvi rimedio è possibile, ma bisogna farlo in maniera furba.

Le creme commerciali a cui spesso ci affidiamo non garantiscono al 100% il risultato sperato. In più hanno un costo che mediamente non fa restare indifferenti. Per questo motivo potremmo affidarci a un unico prodotto, più economico e dal buon potere tonificante.

Cause del problema

Come abbiamo già anticipato, l’invecchiamento è una delle cause principali della comparsa delle rughe. Questo processo fisiologico purtroppo è inevitabile, ma ci sarebbero altri fattori in gioco che potremmo controllare.

Uno di questi è l’esposizione prolungata al sole che, nonostante favorisca l’abbronzatura, potrebbe danneggiare l’epidermide. Anche le cattive abitudini come il fumo e la scorretta alimentazione potrebbero incidere in modo negativo.

Idratarsi costantemente, fare sport e mangiare sano sarebbero i primi passi per prevenire o ridurre la comparsa delle rughe. Anche una buona crema naturale fatta in casa potrebbe rivelarsi un rimedio efficace. Se invece volessimo optare per un metodo davvero efficace per ridurle, potremmo servirci di un unico prodotto facilmente reperibile online o in erboristeria. Si tratta dell’olio di enotera.

Proprio quest’olio potrebbe sorprenderci per la sua utilità. L’azione emolliente e rigenerante dovrebbe combattere i segni del tempo e ridare elasticità alla cute. Senza dimenticare che potrebbe essere un ottimo rimedio contro scottature, eritemi e dermatiti.

Usare l’olio di enotera per contrastare le rughe è semplicissimo. Ci basterà applicarne una dose direttamente sulla pelle, oppure miscelarlo a una crema notte. Proviamolo anche in combinazione al gel di aloe o ad altri oli essenziali come quello di menta, jojoba o calendula. Se abbiamo dei dubbi al riguardo, chiediamo prima un parere medico per farci consigliare dosi e utilizzo.

