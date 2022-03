Da una crisi all’altra, dalla pandemia alla guerra. Non è certo un buon momento per l’economia italiana, europea e mondiale. Sulle famiglie si sono abbattuti i rincari di bollette e carburanti. Ed i governi corrono ai ripari. Bonus e indennità per tamponare questi aumenti, sono una soluzione su cui si lavora ancora. E in Italia si potrebbe prendere spunto da chi ha già chiaro il quadro degli aiuti da dare alla popolazione. Bonus e agevolazioni che mai come adesso appaiono necessari.

Per aumenti bollette e benzina Bonus 300 euro a tutti con in più 100 euro a figlio e poi gratis trasporto pubblico e taglio carburanti

Intervenire per dare ossigeno alle famiglie su cui si è abbattuta con forza l’onda dei rincari. È ciò che anche il governo Draghi sta provando a fare, come dimostra il recente intervento sulle accise. Ma si potrebbe scegliere una via diversa. L’idea è il seguire ciò che stanno facendo in Germania. Un Paese quello tedesco, dove la situazione dei rincari di energia e carburanti è la stessa di quella italiana. In Germania pensano a soluzioni radicali e profonde, per sostenere le famiglie. Un copia e incolla di quanto il governo Scholz sta approntando potrebbe essere la soluzione migliore.

Una ipotesi realizzabile anche in Italia

Non si ricordano aumenti così imponenti delle bollette e dei carburanti come in queste settimane. Per aumenti bollette e benzina Bonus a pioggia in Germania, mentre in Italia si ragiona ancora sulle misure da prendere. Il governo tedesco ha messo in atto soluzioni forti che l’Italia potrebbe copiare. Anche se non è una certezza, è sicuramente un auspicio. Infatti in Germania hanno prodotto, nello specifico:

un Bonus di 300 euro mensile per tutte le famiglie;

un Bonus di 100 euro al mese per ogni figlio;

trasporto pubblico gratis o lautamente scontato;

prezzo dei carburanti abbassato da parte dello Stato.

Per i carburanti si parla di un taglio di 30 centesimi sul diesel e 15 centesimi sulla benzina. Per le agevolazioni sui mezzi di trasporto pubblico, si parla di un abbonamento al prezzo “figurativo” di 9 euro. In questo caso al sostegno economico per le famiglie si affianca la questione ambientale. Con la spinta all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico al posto delle auto.

Per il Bonus ai contribuenti invece, l’idea è sicuramente quella di dare un sostegno economico alle famiglie per sostenere l’aumento delle spese dovute ai rincari di energia e carburanti. Come detto, per aumenti bollette e benzina Bonus 300 euro a tutti, questa la soluzione teutonica. Con il solito sguardo particolare alle famiglie numerose con un Bonus da 100 euro a figlio in aggiunta ai 300 euro mensili per tutti.

