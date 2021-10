La discesa delle azioni TitanMet potrebbe essere vicina a una svolta anche grazie alla pubblicazione della semestrale. I dati pubblicati a fine settembre, infatti, mostrano segnali di miglioramento. Sebbene i ricavi siano diminuiti del 23%, la perdita netta è diminuita del 76% rispetto al primo semestre del 2020.

Questi risultati in netto miglioramento rispetto al passato sono alla base della tenuta del titolo TitanMet nel corso degli ultimi mesi. Come si vede dal grafico, infatti, da inizio luglio le quotazioni si sono appoggiate, dopo avere rotto area 0,0714 euro (I obiettivo di prezzo), sul supporto in area 0,0666 euro.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

L’aspetto interessante è che, dopo una lunga fase di neutralità, anche lo Swing Indicator sta per dare un segnale di acquisto. Si stanno, quindi, creando le condizioni per un’inversione rialzista che troverebbe conferma nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,0714 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero partire per un rialzo che ha come massima estensione area 0,14 euro per un potenziale rialzista di circa il 100%.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura. La massima estensione ribassista passa per 0,0462 euro.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo non è molto ben messo. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, TitanMet risulta essere sopravvalutato.

Prima di aprire un’operazione di trading e/o di investimento di lungo periodo, però, c’è un aspetto che va analizzato con attenzione. La capitalizzazione del titolo è di poco superiore ai 9 milioni di euro, mentre gli scambi medi giornalieri corrispondono a un controvalore inferiore a 10.000 euro. Si comprende, quindi, che con piccole somme è possibile manovrare l’andamento del titolo. In situazioni come queste il rischio di esporsi alle conseguenze di una forte volatilità è molto elevato.

La discesa delle azioni TitanMet potrebbe essere vicina a una svolta: le indicazioni dell’analisi grafica

TitanMet (MIL:TTT) ha chiuso la seduta del 6 ottobre a quota 0,0686 euro invariato rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

La tendenza dei mercati continua a essere ribassista ma occhio ai livelli chiave