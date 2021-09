Gli asciugamani fanno parte di quegli oggetti di cui non possiamo farne più a meno. E in un ventaglio di materiali e colori tra cui poter scegliere, possiamo trovarli di tutte le forme e dimensioni.

Un’invenzione straordinaria che pare abbia fatto il suo primo “ingresso in società” grazie al popolo turco. Difatti, gli asciugamani sembrerebbero comparsi per la prima volta nella città turca Bursa, famosa per la produzione proprio di questi oggetti.

Per quanto utili ed indispensabili nella nostra quotidianità, gli asciugamani sono anche piuttosto difficili da smacchiare. Soprattutto se l’intento è quello di non danneggiare la trama del tessuto e neanche il colore. Inoltre, il grande utilizzo di questo oggetto favorisce la formazione di sporco, germi e batteri. Tre elementi difficili da debellare al 100% ed in poco tempo.

Amici pronti “a tutto”

In realtà, il tessuto con cui sono fatti i comuni asciugamani permette lavaggi anche ad alte temperature, ottime per uccidere i germi ed eliminare lo sporco più ostinato. Insomma, gli asciugamani sono pronti a tutto! Progettati per essere utili, funzionali e soprattutto facilmente lavabili.

Tuttavia, diversi sono i fattori influenzano lo stato di salute dei nostri asciugamani.

Lavaggi continui, dosi eccessive di detersivo, temperatura errate e durezza dell’acqua sono, generalmente, i principali nemici degli asciugamani, sia bianchi che colorati. Lavaggio dopo lavaggio, il tessuto diventa sempre più ruvido ed inevitabilmente comincia a rovinarsi.

Per ammorbidire non solo gli asciugamani ma anche gli accappatoi in pochi minuti, non bisogna farsi scappare questi trucchetti facilissimi. Tra i rimedi naturali dedicati al bucato, ecco il migliore, secondo le nonne, per avere sempre il bucato pulito con un piacevolissimo odore di fresco!

Per asciugamani bianchi e colorati sempre pulitissimi basta 1 solo trucchetto che elimina le macchie ostinate

Gli asciugamani, in particolare, hanno bisogno di un’attenzione maggiore durante il lavaggio, poiché sono un ricettacolo di germi e batteri.

Inoltre, è anche molto comune sporcarli con residui di trucco ed ungerli con prodotti per la pelle.

In questi casi, per eliminare tutto lo sporco e quei fastidiosi aloni di trucco, ecco un metodo molto popolare in questi giorni sui social.

Secondo molti appassionati del “pulito” basterà prendere un normale sgrassatore per la casa e spruzzare la soluzione sulla macchia da trattare. Attendere 10 minuti e poi procedere con l’aggiunta di un qualsiasi detersivo con ossigeno attivo, ad esempio la candeggina per colorati. Infilare tutto in lavatrice e procedere a lavaggio standard ad almeno 60°. Questo metodo promette di eliminare ogni macchia, anche quella più ostinata. Dunque, ecco svelato perché per asciugamani bianchi e colorati sempre pulitissimi basta 1 solo trucchetto che elimina le macchie ostinate.