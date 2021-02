L’avvolgente sensazione che un accappatoio caldo e morbidissimo regala al nostro corpo non ha eguali. E che dire degli asciugamani? Una carezza sulla nostra pelle.

Purtroppo, però, dopo qualche lavaggio l’accappatoio diventa più simile alla carta vetrata, rovinando decisamente l’attimo di relax.

In questa mini guida, la Redazione vuole consigliare poche e semplici idee furbe per mantenere sempre gli accappatoi ma anche gli asciugamani piacevolmente cedevoli al tatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Per ovviare alla problematica di biancheria da bagno ruvida si può sfruttare qualche piccono ma efficace trucchetto della nonna che arriva sempre in nostro soccorso nei momenti opportuni.

Ammorbidire asciugamani e accappatoi in un lampo grazie a questi semplicissimi trucchetti

Innanzitutto, è buona norma scuotere e agitare energicamente gli asciugamani una volta tolti dalla lavatrice e dall’asciugatrice.

Un’idea strana ma che promette ottimi risultati è l’aggiunta di una pallina da tennis durante il processo di asciugatura. Il muoversi della pallina sul tessuto garantisce una maggiore morbidezza del tessuto stesso.

Per ottenere asciugamani di spugna morbidi il segreto è usare pochissimo detersivo.

Gli esperti, infatti, sostengono che sono proprio i residui di sapone a rendere le fibre rigide e ruvide. Senza contare che favoriscono la creazione di muffa e batteri.

L’acqua

Tutti pensano al detersivo ma quasi nessuno si sofferma sulla qualità dell’acqua utilizzata per lavare il bucato.

Un’acqua ricca di calcare potrebbe danneggiare i tessuti rendendoli molto più ruvidi al tatto.

Infine, una soluzione fatta di 250 ml di aceto bianco, 50 gr di bicarbonato di sodio e acqua calda, se mescolata e aggiunta in lavatrice, renderà i capi come nuovi in un attimo.

Insomma, in pochi e semplici passi, si potrà prendere cura della biancheria da bagno che risulterà subito pulita e morbidissima.

Se “Ammorbidire asciugamani e accappatoi in un lampo grazie a questi semplicissimi trucchetti” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Bucato asciutto velocemente con questi semplici consigli pratici”.