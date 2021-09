Il caffè è la bevanda più amata dagli Italiani, ma perché buttarne i fondi? Sono una risorsa inaspettata che può esserci utile in tanti campi del nostro quotidiano. Ecco allora 5 modi incredibili per riutilizzare i fondi di caffè che non lasceremo più.

Concime per le piante

Anche se non possono dare più un buon caffè, i fondi sono però polvere con una certa presenza di sostanze utili come calcio, azoto, magnesio e potassio. Sono perciò riutilizzabili come concime per le nostre piante. Soprattutto per quelle da fiore che amano terreni un po’ acidi, come le rose e le camelie che apprezzeranno la presenza leggermente acidula dei fondi di caffè. Basta ridurli in polvere e spargerli sul terreno.

Assorbi-odori

I fondi di caffè sono un ottimo materiale inerte per assorbire gli odori nei piccoli luoghi. Utili soprattutto per gli odori che producono quella maleodorante puzza di uova marce. Possono essere le scorregge, le eruttazioni, ma anche il vomito compreso quello degli animali domestici. Tali odori sgradevoli sono caratterizzati dalla presenza di zolfo, un elemento che i fondi di caffè sanno assorbire molto bene. Sono proprio le molecole di azoto in essi contenute, che si legano con quelle del carbonio, aumentando la capacità di assorbire gli odori sulfurei. Basta sistemarli negli angoli di casa, per averla sempre priva di odori e che sa di pulito.

Allontanare le lumache dall’orto

Per orto e giardino in alcuni casi le lumache possono essere un vero flagello. Sono ghiotte di lattuga, melanzane, zucchine, girasoli e carote. Per tenerle lontane si possono utilizzare i fondi di caffè. È un composto che non amano molto come d’altronde la sabbia, la cenere e la segatura. Le lumache per camminare quasi scivolano e producono una bava vischiosa. Le sostanze polverose rendono inefficace la funzione della bava e inoltre assorbono l’umidità di cui hanno bisogno per vivere. Basta allora spargere dei fondi di caffe, per allontanare le lumache.

Eliminare le incrostazioni. Capita dopo aver cucinato di avere incrostazioni sulle pentole o sulle superfici. Si può utilizzare il fondo del caffè mischiato a del sapone per piatti per renderne più efficace l’eliminazione. Basta però che non si applichi il rimedio alle pentole rivestite dallo strato antiaderente. Questo è molto delicato e facilmente scalfibile.

Uno scrub per il corpo

Oggigiorno si utilizza molto lo scrub per eliminare la pelle morta e permettere una buona rigenerazione della pelle secca. Volendo è possibile utilizzare i fondi di caffè per formare uno scrub. Questo è composto da piccole particelle solide per eliminare la pelle morta, e sostanze nutritive per rigenerarla. I fondi di caffè costituiscono la parte che elimina, mentre per la parte lenitiva e rigenerante è possibile utilizzare una buona sostanza grassa, come l’olio di mandorle dolci, l’olio di sesamo o l’olio di oliva. Si mischiano insieme per dar vita ad uno scrub casalingo.

Ecco come materiali poveri e di riciclo si possono rivelare molto utili per la vita quotidiana.