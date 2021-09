Quando arriva il momento della proposta di matrimonio si è consapevoli che il ricordo rimarrà impresso tutta la vita, qualsiasi sarà l’esito finale. Così c’è chi si affida ai classici, chi vuole fare le cose in grande, chi preferisce le soluzioni semplici, o ancora chi cerca la forma più originale. Ad ogni modo sarà uno dei momenti più emozionanti della vita.

Non esiste un “pacchetto” che vada bene per chiunque

Ecco quali sono le migliori idee per organizzare una proposta di matrimonio perfetta e memorabile, ma non bisogna mai dimenticare che risulta fondamentale cercare di personalizzare la soluzione, per dare la giusta intensità al momento. Per questo alcuni fattori come la location, la musica di sottofondo, gli accessori o le parole giuste non si possono trovare in questo articolo, ma sono nascosti nella storia della coppia. Così il posto giusto può essere quello del primo bacio oppure si possono rubare le parole ad una canzone speciale.

Ecco quali sono le migliori idee per organizzare una proposta di matrimonio perfetta e memorabile

La cena

Al ristorante si potrebbe chiedere la collaborazione del cameriere e presentare l’anello al momento opportuno: nascosto in una campana di metallo come fosse una pietanza o dentro un bicchiere dopo essere stato congelato in un cubetto di ghiaccio.

Una serenata

Anche questo un grande classico: sotto la finestra di casa semplicemente con una chitarra o dopo aver assoldato una piccola orchestrina. E l’anello potrebbe nascondersi nel bocciolo di una rosa.

Il viaggio

Per quanto si sia viaggiato, esiste sempre un posto nuovo che il partner desidera visitare. La fuga d’amore si può rendere infinitamente romantica con una proposta al tramonto.

L’amico a quattro zampe

Se il partner è particolarmente legato ad un cagnolino, questo può diventare il perfetto complice per sorprendere la padroncina. Così si consegna l’anello dopo averlo legato come ciondolo al collare del fido alleato.

Le fotografie

Si possono posizionare le fotografie dei momenti condivisi su una parete, con l’attenzione di formare un collage a forma di cuore. Al centro della composizione sarebbe il caso di inserire una foto più grande, e dietro la frase “Vuoi sposarmi”?

Al cinema

Con l’ausilio dei gestori del cinema si lancia un piccolo video-sorpresa sul grande schermo durante l’intervallo della proiezione del film.

In alternativa alla serenata è possibile assoldare un gruppo di ballerini o semplicemente organizzarsi con un gruppo di amici e preparare una proposta nel centro della città, magari radunando anche i parenti più vicini.

E nel caso si fosse in lockdown? Allora ecco qui come organizzare una proposta di matrimonio romantica in quarantena.