Maggio rappresenta il mese perfetto per organizzare e sistemare al meglio il nostro giardino. Ormai quasi tutte le piante sono nel pieno della fioritura e avremo molto lavoro in giardino.

Se abbiamo un prato, arriva il momento per ridare un poco di fertilizzante, che in linea generale dovrebbe avere una componente maggiore di potassio. Dovremo anche proteggerlo da eventuali malattie, che in questo periodo potrebbero minacciarlo, per poi eseguire abbondanti irrigazioni.

Dovremo, poi, dare le giuste attenzione a diverse specie di piante, per averle rigogliose più che mai, come, ad esempio, la clematide, favoloso rampicante, oppure preoccuparci di piantare la passiflora.

Per ravvivare le rose che sono flosce e spente ecco cosa fare a maggio per farle fiorire in giardino

La vera regina dei nostri giardini e terrazzi è, tuttavia, l’immancabile pianta di rose, che dovrebbe cominciare a fiorire proprio a maggio. Proprio per questo, nell’apice del loro risveglio, se le troviamo poco in forma, probabilmente dovremo dargli ancora più attenzioni.

La prima cosa da fare è fornire le adeguate quantità di concime, a base di fosforo e potassio. Questi minerali sarebbero in grado di dare le giuste energie per vederle floride e rigogliose a lungo.

Durante la crescita è fondamentale liberare il terreno circostante da rametti, foglie secche. Inoltre, una delle tante raccomandazioni è non farla crescere troppo all’ombra, infatti dovremo evitare di tenerla sotto le fronde di grandi alberi o pergolati.

Evitiamo che il terreno, o il terriccio in vaso, sia eccessivamente pesante e umido, anche perché potrebbe favorire il marciume delle radici. Non dovremmo esagerare con le innaffiature, tranne in periodi di particolare afa, andranno bene circa 2 volte a settimana. Ricordiamo, però, di non bagnare le foglie ma di erogare l’acqua direttamente sul fusto e sul terreno.

Per ravvivare le rose che sono flosce non scordiamo di eliminare i fiori appassiti per dare spazio a nuovi germogli e boccioli di esplodere in magnifiche fioriture. Se nonostante abbiamo seguito tutti passaggi, anche eliminare le malerbe, le nostre rose appaiono mosce e appassite, dovremo anche escludere eventuali malattie.

Possibili cause

Oltre che preoccuparci di concimi, innaffiature ed esposizioni, bisognerà provvedere a proteggere le nostre rose da eventuali funghi o insetti. Se la pianta è posizionata in luoghi senza una corretta circolazione d’aria, potrebbero essere più soggette a infestazioni. Una possibile causa che blocca la fioritura e rende la pianta particolarmente appassita è la muffa grigia. Questa provoca non pochi danni ai nuovi boccioli, facendoli marcire prima del tempo, in questo caso avremo bisogno di un buon fungicida.

Potrebbe trattarsi anche di peronospora, un fungo dovuto all’eccessiva umidità e ristagni. Noteremo delle macchioline nere sulle foglie, deperimento generale che porta all’assenza della fioritura. In questo caso potrebbero essere utili i sali di rame.

