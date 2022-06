L’estate è ormai arrivata e molti avranno già organizzato le vacanze per agosto. Dopo tanto tempo torna possibile fare viaggi incredibili in giro per il globo, da New York negli Stati Uniti al Portogallo. In molti, tuttavia, preferiranno ancora l’Italia con le sue spiagge e i suoi panorami mozzafiato. Da Nord a Sud, infatti, il Bel Paese sa regalare emozioni incredibili con il suo indescrivibile fascino. Il mare e le bellezze dell’Italia, infatti, non hanno nulla da invidiare alle Maldive o ad altri luoghi esotici. Chi al mare preferisce la montagna non avrà che l’imbarazzo della scelta proprio restando in Italia.

Oggi si andrà alla scoperta di un luogo immerso nella natura che, pur essendo in montagna, ci ricorderà il mare. Nella zona di Bormio esistono degli specchi d’acqua, non a caso denominati Bei laghetti, caratterizzati da una limpidezza spettacolare. Raggiungibili con una camminata di circa tre o quattro ore tra andata e ritorno sapranno davvero sorprendere.

Per andare in vacanza in Italia scegliamo questi laghi lombardi con acque cristalline talmente limpide da ricordare il turchese delle Maldive

I Bei laghetti si trovano in Lombardia, in provincia di Sondrio, e si possono raggiungere in diversi modi. A chi è meno abituato ad escursioni in montagna si consiglia di prendere la funivia Bormio Ski che porterà in vetta a circa 3000 metri. A questo punto bisognerà scendere a quota 2700 dove si troveranno i laghetti. Il percorso è in discesa e non particolarmente complesso anche se sarà necessario indossare calzature adatte alla montagna.

In alternativa si potrà scegliere il percorso che sale da Bormio 2000 ai Bei laghetti. Entrambi i percorsi sono adatti a chi ha un minimo di dimestichezza con la montagna perché, pur non tecnicamente difficili, possono essere impegnativi. Da non sottovalutare specialmente se si portano con sé dei bambini che potrebbero faticare a risalire nel percorso di ritorno. Lo spettacolo che si aprirà davanti agli occhi una volta raggiunta la meta sarà davvero da favola. Dei laghetti incastonati tra le montagne con acqua azzurrissima e limpida che ricorderà quella dei mari tropicali. Ci si potrà, poi, godere il silenzio e la tranquillità che solamente la montagna sa regalare. Un momento di relax prima della risalita o della prosecuzione del percorso.

Dove dormire

Se l’idea è quella di una vacanza ad agosto, poi, si potrà soggiornare a Bormio dove ci si potrà anche rilassare alle terme. Inoltre ci si potrà addentrare tra le stradine di Bormio per visitare torri, chiesette e architetture interessanti. Tra queste spicca il Kuerc risalente al XIV secolo e la Torre degli Alberti. Per andare in vacanza in Italia scegliamo questi laghi della Lombardia ma anche questo borgo da cartolina.

Lettura consigliata

Caratteristica e suggestiva questa città europea ricca di storia è la meta ideale per un viaggio economico in primavera