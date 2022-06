Le azioni Elica si avvicinano nuovamente a un supporto molto importante. Quale potrebbe essere il futuro per il titolo?

Elica è un’azienda italiana che opera nel mercato delle cappe da cucina. Negli ultimi anni il titolo ha sempre fatto meglio della media del settore di riferimento, ma questo risultato non deve ingannare. La performance media dell’industria dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, infatti, è pesantemente condizionata da titolo De Longhi. La capitalizzazione di questa società, infatti, è di gran lunga superiore alla somma di tutte le altre. Per cui non deve sorprendere che la media del settore è molto vicina a quella di De Longhi. Escluso questo titolo, Elica è quello con la performance peggiore nell’ultimo anno.

Attualmente la proiezione in corso è ribassista e le azioni Elica si avvicinano nuovamente a un supporto molto importante in area 2,745 euro. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni. Una chiusura settimanale sotto questo livello, quindi, potrebbe determinare un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile è 2,31 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, l’obiettivo successivo si potrebbe andare a collocare in area 1,71 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 3,015 euro.

La valutazione del titolo Elica

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, le azioni Elica risultano essere sottovalutate sia rispetto alla media del settore di riferimento che rispetto al mercato italiano.

Con un rapporto prezzo/utili a 10,36 per l’esercizio in corso e 8 per l’esercizio 2023, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno. La società è uno dei casi più sottostimati. Il ratio “enterprise value to sales” è di 0,39 per l’anno 2022.

Inoltre, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Secondo, poi, quelle che sono le raccomandazioni degli analisti, la maggior parte raccomanda Buy o Overweight sul titolo. Il prezzo obiettivo medio, quindi, indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.

In conclusione per il titolo Elica la raccomandazione media degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 50%.

Le azioni Elica si avvicinano nuovamente a un supporto molto importante: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Elica (MIL:ELC) ha chiuso la seduta del 20 giugno a quota 2,895 euro in ribasso del 2,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

