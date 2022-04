Per allontanare tarme del cibo e farfalline dalle nostre dispense basterebbe questo rimedio naturale ed economico che tutti abbiamo in casa

Tutti ce ne saremo accorti prima o poi. Una delle sensazioni più fastidiose che si possa provare in cucina è quella di aprire l’anta di un armadio o un qualsiasi scompartimento di legno e vedere piccoli animaletti volanti girovagare allegramente tra le confezioni dei nostri alimenti. In gergo si chiamano tignole, e sono note per diffondersi e posarsi specialmente su granaglie e cibi di origine organica: farine, biscotti, frutta secca, confezioni di pasta. Il nemico spesso è invisibile, per cui dobbiamo inventarci qualcosa.

Per fortuna ci viene in soccorso la chimica e un po’ di esperienza empirica delle nostre nonne, come avviene spesso in cucina. Le soluzioni fai da te, spesso, possono risolvere tanti problemi. Recentemente avevamo visto che proprio questo succo di frutta è fenomenale per marinare la carne grazie ad un enzima chiamato bromelina. Così come conosciamo certamente i portentosi effetti dei fondi di caffè per dare nutrimento alla terra. Oggi invece utilizziamo un rimedio quasi totalmente gratuito per allontanare tarme del cibo e farfalline dalla cucina.

Un mix profumato

Molti utilizzano i nastri adesivi a base di ferormoni. Le tarme del cibo attratte dal profumo vi si poggiano e rimangono intrappolate. Di certo però potremmo non apprezzare la vista di questi animali bloccati miseramente sulla superfice dell’anta. Proviamo allora un rimedio naturale garantito dalle nonne che dovrebbe prevenire il problema alla base. Infatti, le arance e i chiodi di garofano sprigionano un aroma pungente che rappresenta un naturale effetto antitarme.

Un ambiente ridotto come una mensola o l’anta di una dispensa risulta l’ideale per l’applicazione. Possiamo combinare l’effetto dei due aromi naturali come segue: tagliamo una rondella di arancia e inseriamo un chiodo di garofano ogni due spicchi di arancia. Altrimenti, in maniera ancora più efficace, utilizziamo la superfice della scorza di arancia essiccata e infiliamo i chiodi di garofano al suo interno. Lasciamo poi agire nel tempo.

Per allontanare tarme del cibo e farfalline dalle nostre dispense basterebbe questo rimedio naturale ed economico che tutti abbiamo in casa

Questo rimedio si somma a quello già noto che consiste nell’utilizzo delle foglie di alloro da spargere per la cucina. Qualsiasi sia il metodo che preferiamo, ricordiamo che le piccole uova delle tignole rappresentano un problema di primaria importanza. Spesso si nascondono nelle insenature meno visibili del legno. Per questo la loro ricomparsa è così costante e continua. Attenzione quindi a mantenere sempre le confezioni ben sigillate e a procedere a pulizie ricorrenti dei vani.

