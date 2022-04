Le temperature gradevoli di questi giorni stanno invitando moltissime persone a trascorrere diverso tempo nei propri giardini. Ormai, tutto è pronto per rimettere nuovamente a regime il nostro spazio verde. Se per piantare pomodori, melanzane e peperoni si può ancora aspettare qualche settimana, molte altre operazioni si possono già compiere.

Per esempio, iniziare a rispolverare tavoli e sedie e, perché no, anche le sdraio. Anche se è previsto un peggioramento delle condizioni meteo in questa settimana, dovrebbe essere solamente una cosa passeggera. Sfruttando le belle giornate di questo periodo a cavallo tra Pasqua e 1 Maggio, quindi, si può tranquillamente preparare il giardino in previsione dei mesi caldi.

Primavera, però, è anche tempo di talee per alcune piante. Abbiamo già visto come fare quella delle rose con un radicante a sorpresa come l’aspirina.

Non solo, perché le piante riproducibili con questo metodo sono davvero tantissime. Oggi andremo a vedere come riprodurre la più profumata delle piante aromatiche. Stiamo parlando del basilico, che molti metteranno a dimora negli orti in questi giorni o hanno già sui propri balconi.

Ecco, in questo caso, non servirà praticamente nulla per effettuarla, se non un bicchiere d’acqua. Andiamo subito a vedere come sia davvero semplicissimo eseguirla, permettendo al basilico di riprodursi all’infinito.

3 consigli utili, facili ed economici per fare la talea di questa pianta aromatica per moltiplicarla all’infinito a costo zero

Per prima cosa dovremo prendere dalla pianta da cui vorremo fare la talea, una o più foglioline. Esse dovranno essere sane e non presentare rotture o muffe. Quando le stacchiamo, dovremo fare attenzione a prendere anche un pezzettino del tronco. Sarà proprio da lì che si genereranno le nuove piante.

Possiamo decidere di prenderne quante vogliamo. Da questo dipenderà poi il recipiente che prenderemo. Se dovessero essere meno di 5, sarà sufficiente un semplice bicchiere. Lo riempiremo d’acqua fino alla metà e poi andremo ad adagiarvi dentro le foglie, facendo attenzione a che la parte del tronco rimanga completamente immersa. Poi, andremo a posizionare il bicchiere vicino a una fonte di luce, sempre badando che i raggi del sole non lo colpiscano direttamente.

Ulteriori passaggi

Se l’acqua dovesse evaporare, sarà sufficiente aggiungerne abbastanza per mantenere sempre lo stesso livello. Dopo una decina di giorni circa, le nostre foglioline dovrebbero aver sviluppato un primo apparato radicale. Sembra incredibile, ma sarà proprio così.

Fondamentale, a quel punto, sarà andarle a mettere in un vasetto pieno di terra. Con un cucchiaino andremo a fare lo spazio per far dimorare al meglio le radici, che non dovranno assolutamente essere toccate con le dita. Questo, per non correre il rischio che si brucino. Dopo averle trapiantate, con uno spruzzino, andremo a bagnare abbondantemente.

Poi, disporremo il vasetto sempre in zona luminosa e in pochi giorni vedremo spuntare delle nuove foglioline che andranno a fare compagnia alla madre.

Ecco, dunque, 3 consigli utili, facili ed economici per riprodurre il basilico e far sviluppare da delle semplici foglie altre innumerevoli piante. Un’operazione davvero semplice che potrà essere proposta anche ai bambini, per renderli partecipi di un piccolo miracolo della natura.

