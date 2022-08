Seguire un’alimentazione sana e avere uno stile di vita corretto sono regole molto importanti per garantirsi un’esistenza lunga e serena. Se quando si è giovani non sempre si applicano queste regole, con l’avanzare degli anni è il proprio il nostro corpo ad avvertirne l’esigenza. Tuttavia non tutti sono disposti a rinunciare alle “cattive abitudini”, come fumare, consumare cibi grassi o eccedere in alcolici e sedentarietà. Queste costituiscono i principali fattori rischio delle malattie cardiovascolari, neoplasie e ictus cerebrale.

Quest’ultimo è causato dalla rottura o chiusura improvvisa di un vaso cerebrale. Conseguentemente le cellule cerebrali vengono danneggiate a causa della mancanza d’ossigeno e dei nutrienti portati dal sangue. L’ictus cerebrale, dopo le malattie cardiovascolari e tumori, è la terza causa di decessi in Italia, mentre è la prima causa di disabilità. Tant’è che l’INPS riconosce a chi ha avuto l’ictus può un assegno di oltre 500 euro oltre alla pensione con soli 5 anni di contributi.

Quali sono i fattori di rischio

I fattori di rischio che possono determinarne l’insorgenza sono valori elevati di colesterolo, diabete, ipertensione arteriosa, obesità, fumo ed eccessivo consumo di alcolici. Un’altra possibile causa potrebbe essere la fibrillazione atriale che a sua volta può essere dovuta a malattie delle valvole cardiache, cardiopatia coronarica, alcolici e ipertiroidismo. L’ictus cerebrale può essere anche emorragico, in particolare quando un’arteria intracranica si rompe e il sangue fuoriesce nel cervello. Anche in questo caso la causa potrebbe essere la pressione alta, causata da un eccessivo consumo di alcolici, di sale, fumo, sovrappeso, obesità e stress. Altri fattori di rischio non sono modificabili e sono l’età, la familiarità e la propria storia clinica, ad esempio aver già avuto un ictus.

Per allontanare l’ictus bisognerebbe fare questi controlli

La cosa che più spaventa dell’ictus è la sua comparsa improvvisa e spesso senza dolore. I sintomi tipici sono la difficoltà nel parlare o vedere da un lato, improvvisa mancanza di forza o sensibilità ad un braccio o gamba. Potrebbe capitare di avvertire questi sintomi solo per pochi minuti. In tali casi si tratta di attacchi ischemici transitori da riferire immediatamente al medico, in quanto possono essere dei segnali di un ictus.

Per prevenire l’ictus sarebbe opportuno adottare uno stile di vita corretto. In particolare smettere di fumare, limitare gli alcolici, svolgere un’attività sportiva, tenere sotto controllo il peso. Infine per allontanare l’ictus bisognerebbe fare questi controlli periodici. In particolare eseguire esami del sangue per tenere sotto controllo il colesterolo e la glicemia anche per un’eventuale diagnosi di diabete. Nonché controlli costanti della pressione arteriosa, mantenendola al di sotto dei valori di 140/190 mmHg e visite periodiche presso il cardiologo.

Lettura consigliata

Oltre a colesterolo e glicemia per una vita lunga e felice ecco 5 controlli da fare dopo i 60 anni