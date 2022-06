Se mosche e cimici sono fastidiose e bisogna liberarsene ci sono insetti che potrebbero anche essere molto pericolosi per la salute. Tra questi insetti, durante il periodo estivo, non possono non essere citati i calabroni. Simili alle vespe se ne differenziano per le dimensioni che li rendono immediatamente riconoscibili. Sono molto più grandi e pericolosi rispetto ad una vespa. Come queste ultime, però, sono attirati da alimenti, rifiuti alimentari e, in generale, da sostanze zuccherine.

L’aggressività dei calabroni rende necessario tenersene ben lontani, infatti quando si sentono minacciati l’attacco in gruppo è un qualcosa di molto comune. La loro pericolosità, come si può facilmente immaginare, si lega alla grande quantità di veleno che possono inoculare. Il rischio di reazioni allergiche è molto più alto rispetto alla puntura di un’ape o di una vespa. Ecco perché oltre a tenere lontane le vespe potrebbe essere importante capire se stiamo ospitando un nido di calabroni in casa.

Oltre a tenere lontane le vespe con rimedi naturali ecco dove fanno il nido i calabroni e chi chiamare per eliminarlo

Per eliminare i calabroni o le vespe da un orto o, in generale, dal giardino si potrà utilizzare una tecnica molto astuta. Riempire una bottiglia di plastica con del succo di frutta, questo attirerà i calabroni che ne rimarranno intrappolati. Ma oggi, più che come eliminare i calabroni si cercherà di capire come scovarne il nido. Infatti, quando capita spesso di vedere calabroni in giro la probabilità che ci sia un nido nascosto da qualche parte è molto alta.

Si premette che all’interno del nido potrebbero esserci centinaia di esemplari che, come detto in precedenza, sentendosi in pericolo potrebbero contrattaccare. Se si notano calabroni in casa il loro nido potrebbe nascondersi in luoghi come i cassoni delle tapparelle, nel camino o nelle grondaie. Se nel cortile c’è un albero secco con un buco nel tronco, magari dovuto ad un fulmine, il nido potrebbe trovarsi al suo interno. Inoltre, se si sta cercando il nido in un giardino o su una terrazza si sconsiglia di utilizzare luci bianche che potrebbero attirare i calabroni.

Chi chiamare

Una volta trovato il nido la scelta più saggia sarebbe quella di chiamare i Vigili del Fuoco perché il rischio di venire punti è veramente alto. In alternativa, si potrà chiamare una ditta specializzata che saprà agire correttamente. Verranno eliminati sia i nidi di calabrone che gli esemplari in casa o, comunque, nei dintorni. Meglio evitare di utilizzare insetticidi perché il rischio è quello di eliminare gli esemplari all’interno del nido ma non quelli momentaneamente lontani. Questo falso senso di sicurezza potrebbe portare ad abbassare la guardia e ad essere punti dai calabroni di ritorno.

