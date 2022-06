Sono tantissimi i primi piatti che possiamo preparare per rendere il pranzo speciale e mangiare prelibatezze facili e veloci, ma ricche di gusto. Certo, con le temperature alte e il caldo che cresce diventa difficile immaginare di cimentarsi in lunghe preparazioni elaborate.

Il ragù stesso, ad esempio, è uno dei condimenti più apprezzati di sempre. Chi lo prepara, però, sa che esso richiede una cottura lenta e abbastanza lunga. Eppure, è stupefacente il numero di sughi al ragù che si preparano in pochi minuti. Basta semplicemente puntare sui segreti giusti.

Non bisogna usare necessariamente la besciamella per preparare un ragù sfizioso. Non bisogna neanche cuocere il ragù ore e ore per sprigionare tutto il suo intensissimo gusto.

L’importanza delle verdure e degli ortaggi

Per preparare un perfetto ragù estivo possiamo usare le melanzane, insieme a:

4 pomodori maturi o polpa di pomodoro q.b.;

una cipolla;

olio d’oliva q.b.;

un dado;

basilico fresco;

2 o 3 cucchiai di latte;

sale a piacere.

Un piccolo trucco per rendere veloce il ragù è tritare tutti questi ingredienti, in modo da ridurre il tempo di cottura. Basterà frullare i pomodori con la cipolla appena soffritta. Tritare anche le melanzane (meglio se tenute sotto sale per un’oretta). Aggiungere anche il dado e cuocere tutto sul fuoco per circa una quindicina di minuti. Poi, aggiungere il latte e, solo nell’ultimo minuto di mantecatura, anche il basilico.

Niente lasagne bianche o pasta al forno, con questi segreti prepareremo il perfetto ragù estivo e super cremoso

Allo stesso modo, possiamo preparare un sugo estivo con:

un peperone giallo;

6 pomodorini;

2 cucchiai di pesto;

un cucchiaio di olive nere prive di nocciolo;

ricotta salata dura q.b.;

uno spicchio d’aglio;

olio d’oliva q.b;

sale a piacere.

Soffriggere l’aglio e rimuoverlo dopo qualche minuto, aggiungere il peperone tagliato in piccoli pezzetti, le olive e i pomodorini. Dopo 10 minuti, aggiungere un mestolo d’acqua di cottura, il pesto e la ricotta grattugiata.

Qualche ultima possibile idea

Possiamo scegliere di usare anche le proteine della carne. Il petto di pollo, ad esempio, è ottimo per preparare un ragù. Basterà abbinargli alimenti come carote o zucchine e spezie come zafferano, curry, finocchietto e prezzemolo. Insomma, niente lasagne bianche o pasta al forno d’estate, perché questi piatti sono lunghi da preparare e implicano l’utilizzo del forno.

