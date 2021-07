Tutti conosciamo la pianta del limone, con le sue foglie dal colore verde intenso e i suoi frutti gialli, aspri ma gustosi.

Un albero sempre verde, originario dell’India e dell’Indocina, dal profumo inconfondibile. Non solo in cucina, ma i suoi frutti sono utilizzati, anche per risolvere dei problemi in casa.

Una pianta forte, ma facciamo attenzione a questi pericoli

La pianta del limone può essere coltivata in vaso o in piena terra, e non necessita di particolari cure. Ma teme il freddo, infatti in inverno, con le temperature molto rigide, è importante coprire la pianta con teli, o se la coltiviamo in vaso, spostarla in un luogo riparato.

Il terreno da utilizzare è soffice e poroso. La pianta del limone necessita di un concime ricco di potassio, azoto e ferro, come spiegato in questo articolo Molti coltivano la pianta di limoni ma pochi sanno che per farla crescere sana e rigogliosa bisogna utilizzare questo concime naturale.

Per allontanare le formiche dalla pianta del limone bisogna prima eliminare altri questi parassiti

Come tutte le piante da frutto, anche quella del limone è soggetta ad attacchi da parte di parassiti e funghi.

Le formiche, in particolare, provocano danni ingenti, compromettendo anche la crescita della pianta.

Questi insetti sono attratti dalla melata appiccicosa lasciata sulle foglie da un atro parassita. Parliamo degli afidi o pidocchi, che soprattutto in primavera, succhiano la linfa vitale delle foglie.

Quindi per allontanare le formiche dalla pianta del limone bisogna prima eliminare questi altri parassiti.

Ma come fare?

Utilizziamo dei rimedi naturali a base di cannella, aglio e peperoncino. Facilissimi da preparare seguendo le indicazioni di questo articolo Bastano questi incredibili insetticidi naturali per eliminare i pidocchi dalle piante.

Mentre, per eliminare le formiche possiamo legare attorno all’albero del limone una striscia collosa. Eviterà, che questi insetti salgano fino alle foglie.