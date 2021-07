Finalmente molti di noi stanno iniziando a fare le valigie e si stanno preparando alle meritate vacanze. C’è chi farà come lo scorso anno, e resterà in Italia, e chi invece cercherà qualche meta esotica, approfittando delle minori restrizioni contro il Covid. Lo staff di Proiezionidiborsa è sempre al fianco dei lettori quando si tratta di scegliere dove andare per le ferie. Ad esempio, qualche tempo fa abbiamo indicato una meta nei Paesi Baltici che pochi scelgono, ma che è davvero imperdibile.

Anche oggi andiamo alla scoperta di un luogo non molto battuto dai turisti, ma che è facile da raggiungere e che consigliamo di visitare. Vedremo panorami mozzafiato in questa località sottovalutata dai turisti ma adorata dagli esperti.

Ecco qual è la meta

Consigliamo a tutti di dare una possibilità a San Marino. Molti conoscono questo Paese, che è indipendente dall’Italia, ma si trova all’interno del territorio della nostra penisola. San Marino è uno degli Stati più piccoli d’Europa, con 60 chilometri quadrati di estensione e meno di 35000 abitanti. È riconosciuto come indipendente sin dal Medioevo, dal 1291, per l’esattezza.

San Marino si trova a metà tra Marche ed Emilia-Romagna e ciò lo rende facile da raggiungere un po’ da tutta Italia. Tuttavia, pochi pensano davvero di passarci un weekend, eppure molti esperti la indicano come una delle migliori mete d’Europa.

Cosa vedere

Se andiamo a San Marino dobbiamo assolutamente fare una bella passeggiata nel centro della capitale, per godere delle sue meraviglie architettoniche. In particolare consigliamo di visitare il Palazzo Pubblico, la più importante costruzione della città.

Forse l’aspetto più sorprendente di San Marino è costituito dallo spettacolare panorama di cui si gode, guardando all’orizzonte dalla sommità del Monte Titano. Una vista sicuramente degna delle migliori cartoline. San Marino è poi uno Stato produttore di pasta fresca, formaggi, e salumi. Consigliamo quindi di sedersi in un buon ristorante ed ordinare queste deliziose specialità

Prepariamoci a vedere panorami mozzafiato in questa località sottovalutata dai turisti, ma adorata dagli esperti. San Marino è una meta perfetta per tutti i gusti.