La monotonia della coppia potrebbe essere uno dei motivi principali per cui si tradisce. Le statistiche parlano chiaro: a letto più del 60% delle persone sposate si annoia. Il pepe nel rapporto non è sempre facile da creare. Ci vuole impegno, fantasia, desiderio. Le “corna”, però, possono essere un grande motore per una relazione sana.

Suonerà incredibile, è vero: ma ci sono alcuni dati recenti che illustrano come le fatidiche scappatelle possano aiutare, e addirittura cementificare, il rapporto tra i coniugi. Tradimenti e coppie aperte migliorano la stabilità, perché alleviano la noia: infatti, c’è l’incredibile scoperta che dimostra perché il tradimento allunga il matrimonio.

Una strana ricerca

Il sondaggio rivelatore è stato condotto da un noto portale Web di incontri. Tra i fedifraghi, nonostante la noia e il desiderio di trasgredire, addirittura il 97% dichiara di essere ancora innamorato del partner senza alcun dubbio. È un dato importante che spiega come sia davvero possibile che le “fuitine” possano alimentare in positivo la salute del matrimonio.

L’assurdo, che sembra contraddittorio ma non lo è, sta proprio qui. La maggioranza delle persone che ammette di avere una relazione extraconiugale non intende minimamente lasciare il coniuge o partner stabile. La trasgressione, vissuta in questa maniera, aumenta l’attrazione di chi ne fa esperienza verso il partner.

La maggiore libertà, la trasgressività e le diverse avventure che si vivono aggiungono proprio quel pepe che manca alla relazione. Sarà forse la rottura dei canoni tradizionali o il frequentare luoghi insoliti: queste cose sono di grande giovamento per la coppia.

L’analisi dei dati Istat suggerisce che i matrimoni in Italia durano mediamente 15 anni, ma i divorzi si verificano principalmente nei primi 5 anni di rapporto. Va evidenziato anche che i matrimoni stanno progressivamente diminuendo: nello Stivale ci si sposa sempre meno e si fanno sempre meno figli. Una tendenza che potrebbe invertirsi presto, proprio grazie a una cultura più libertina.

Le nuove generazioni, infatti, stanno mostrando una spiccata propensione per le coppie aperte e le relazioni extraconiugali. Il 75% dei nativi digitali – cioè i ragazzi nati dopo il 1995 – ha dichiarato di aver tradito il partner o di aver avuto altre storie mentre era impegnato. Ma la cosa non viene vissuta come uno stigma, anzi: per la Gen Z è quasi una moda.

La differenza con i 35-40enni non è tanto marcata: il 68% dei Millennial vanta una relazione extraconiugale. Cambia tutto quando si prendono in esame i più grandi. Le percentuali si abbassano decisamente e, come detto, è molto difficile che i fedifraghi decidano di abbandonare il loro partner stabile.