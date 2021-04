Sono i cugini della lucertola e hanno un ruolo fondamentale all’interno dell’ecosistema. Inoltre si nutrono di ragni e zanzare quindi sono utilissimi anche per l’uomo. I gechi però non sono amati da tutti. C’è chi li sceglie come animali domestici e c’è chi invece non li può proprio vedere. Allora per allontanare i gechi dai balconi basta mettere questo alimento in un angolo. L’obiettivo è quello di tenerli lontani naturalmente, non è quello di fargli del male.

Il geco, anche se molte persone appena lo vedono vanno nel panico, non è assolutamente un animale pericoloso per l’essere umano. Quindi agitarsi non serve a nulla. Il geco è un animale che ama il caldo, per questo motivo spesso si può trovare sulle pareti dei balconi e addirittura in casa.

Perché il geco compare?

Il geco non ha scelto la nostra abitazione a caso. La sua scelta è mirata. Essendo egli ghiotto di insetti, si recherà dove ce ne sono di più. Quindi se la nostra casa è presa di mira costantemente da questo rettile vuol dire che abbiamo un problema a monte, che non riguarda il geco. Dunque, sicuramente se ci sono molti gechi la soluzione migliore è quella di chiamare uno specialista che li accompagna all’uscita e che poi farà una disinfestazione.

Per allontanare i gechi dai balconi basta mettere questo alimento in un angolo

Se invece il geco compare una volta ogni tanto allora non si ha bisogno di una disinfestazione, ma piccoli rimedi mirati fai da te naturali. Infatti basta mettere degli spicchi d’aglio senza buccia e con un taglio negli angoli dei balconi e vicino agli ingressi. L’aglio è famoso per combattere gli insetti, per questo viene spesso usato anche nelle piante. Però è utile anche per tenere lontani i gechi senza ovviamente fare loro del male.

