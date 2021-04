Ci svegliamo spesso con le orecchie tappate e con una brutta percezione di realtà ovattata? Un bagno in piscina ci ha lasciati con la sensazione di avere acqua nelle orecchie? É il momento di risolvere per sempre questo problema. Ecco perché non ci sveglieremo mai più con le orecchie tappate grazie a questi semplici ed efficaci rimedi della nonna completamente naturali.

Perché le orecchie si tappano?

Sono molte le cause che fanno tappare le nostre orecchie e per fortuna non sono quasi mai gravi. Il raffreddore e l’eccessiva presenza di catarro sono le più frequenti ma il motivo può essere anche un normalissimo tappo di cerume. Oppure un improvviso sbalzo di pressione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ora che abbiamo capito perché le nostre orecchie si tappano andiamo a scoprire i rimedi naturali per risolvere il problema. Prima di iniziare un consiglio: se il fastidio persiste e proviamo dolore è sempre meglio consultare un medico specializzato.

Non ci sveglieremo mai più con le orecchie tappate grazie a questi semplici ed efficaci rimedi della nonna completamente naturali: olio d’oliva e di eucalipto

Il primo trucchetto non prevede l’uso di prodotti. Deglutiamo, mangiamo un chewingum e proviamo a sbadigliare. Se l’ostruzione è di poco conto sarà sufficiente.

Se le orecchie restano tappate possiamo provare a intiepidire qualche goccia di olio di oliva e a farla scivolare nel condotto uditivo. Cinque minuti di pazienza sdraiati con la testa dal lato giusto e avremo risolto il problema.

Oltre alle orecchie dovremo preoccuparci anche del naso. Molto spesso il “tappo” parte da lì. Prendiamo l’abitudine di lavare i seni nasali con una semplice soluzione salina e una siringa.

Se non è sufficiente mettiamo dell’olio di eucalipto in una bacinella di acqua calda e inaliamo per dieci – quindici minuti, due volte al giorno.

Se “non ci sveglieremo mai più con le orecchie tappate grazie a questi semplici ed efficaci rimedi della nonna completamente naturali” è stato utile consigliamo anche “il rimedio naturale per la pressione alta esiste e possiamo trovarlo in tutte le erboristerie”.